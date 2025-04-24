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Ціни на нафту стабілізувалася після падіння на 2% через потенційне збільшення видобутку ОПЕК+

Київ • УНН

 • 608 перегляди

Ціни на нафту зросли після падіння, оскільки інвестори зважують збільшення видобутку ОПЕК+ та сигнали щодо мит з Білого дому. США та Іран проводять переговори щодо ядерної програми.

Ціни на нафту стабілізувалася після падіння на 2% через потенційне збільшення видобутку ОПЕК+

Ціни на нафту зросли в четвер після падіння майже на 2% під час попередньої сесії, на тлі того, як інвестори зважували потенційне збільшення видобутку ОПЕК+ на тлі суперечливих сигналів щодо мит з Білого дому і переговорів США та Ірану з ядерної проблеми, що продовжуються, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 8 центів, або 0,12%, до $66,20 за барель до 05:05 за Гринвічем (08:05 за Києвом), тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 9 центів, або 0,14%, до $62,36 за барель.

Ціни знизилися на 2% під час попередньої торгової сесії після того, як агентство Reuters повідомило, що кілька членів ОПЕК+ припускають, що група прискорить збільшення видобутку нафти другий місяць поспіль у червні, посилаючись на три джерела, знайомі з переговорами ОПЕК+.

"Хоча вчорашній рух на користь ризику підняв більшість ризикових активів, нафта залишилася позаду через розбіжності в ОПЕК+", - написали аналітики ING у своїй замітці.

Казахстан, який виробляє близько 2% світового видобутку нафти і неодноразово перевищував свою квоту протягом останнього року, заявив, що надаватиме пріоритет національним інтересам, а не інтересам ОПЕК+ при ухваленні рішень про рівні видобутку, повідомило агентство Reuters у середу.

Нафта подешевшала на близько 1% на тлі заяв Казахстану щодо видобутку23.04.25, 17:20 • 6936 переглядiв

Раніше між членами ОПЕК+ виникали суперечки щодо дотримання квот на видобуток, одна з яких привела до виходу Анголи з ОПЕК+ у 2023 році.

"Далі розбіжності між членами ОПЕК+ - це явний ризик зниження, оскільки це може призвести до цінової війни", - заявили аналітики ING.

Ознаки того, що США та Китай можуть наблизитись до торгових переговорів, підтримали ціни. The Wall Street Journal повідомило, що Білий дім готовий знизити свої мита на Китай до 50%, щоб розпочати переговори.

Білий дім може знизити імпортні мита для Китаю майже наполовину - WSJ24.04.25, 03:24 • 3380 переглядiв

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у середу, що поточні імпортні мита - 145% на китайські товари, що спрямовуються до США, і 125% на американські товари, що спрямовуються до Китаю, - не є стійкими і мають бути знижені до початку торгових переговорів між двома сторонами. Проте речниця Білого дому Каролін Лівітт пізніше заявила Fox News, що одностороннього зниження мит на товари з Китаю не буде.

Аналітики Rystad Energy кажуть, що торговельна війна між США і Китаєм, що триває, може скоротити зростання попиту на нафту в Китаї вдвічі цього року до 90 000 барелів на день з 180 000 барелів на день.

Трамп також обмірковує звільнення від мит ​​на імпорт автозапчастин із Китаю, повідомила Financial Times у середу.

Потенційно знижуючи тиск на нафту, США та Іран проведуть у ці вихідні третій раунд переговорів про можливу угоду про відновлення обмежень на програму Тегерана зі збагачення урану. Ринок стежить за переговорами у пошуках ознак того, що зближення США та Ірану може призвести до пом'якшення санкцій проти іранської нафти та збільшення поставок.

Однак у вівторок США ввели нові санкції проти енергетичного сектору Ірану, що, за словами представника МЗС Ірану, свідчить про "відсутність доброї волі та серйозності" щодо діалогу з Тегераном.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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