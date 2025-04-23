Нафта подешевшала на близько 1% на тлі заяв Казахстану щодо видобутку

Ціни на нафту впали приблизно на 1% у середу після того, як Казахстан "продемонстрував зухвалий тон" щодо зростання видобутку нафти, звівши нанівець попередні досягнення на тлі санкцій США проти Ірану, на тлі падіння запасів нафти в США та пом'якшення тону президента Дональда Трампа щодо Китаю, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 61 цент, або 0,9%, до $66,83 на 13:21 за Гринвічем (16:21 за Києвом), тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate втратила 55 центів, або 0,86%, до $63,12.

Раніше під час сесії Brent торгувалася по $68,65 за барель, що є найвищим показником із 4 квітня.

Подаючи ведмежі сигнали, новий міністр енергетики Казахстану повідомив Reuters, що його країна надаватиме пріоритет національним інтересам над інтересами групи виробників ОПЕК+ під час ухвалення рішень про рівні видобутку нафти.

Казахстан розлютив інших членів ОПЕК+, видобуваючи більше, ніж було виділено квот, пише видання.

Встановлюючи нижню межу цін, США ввели нові санкції проти іранського судноплавного магната, чия мережа обробляє іранський скраплений нафтовий газ та сиру нафту вартістю сотні мільйонів доларів.

Ціни на нафту зросли через санкції проти Ірану та падіння запасів у США

Додаткову підтримку цінам надали запаси нафти в США, які минулого тижня скоротилися приблизно на 4,6 млн барелів, тоді як запаси бензину скоротилися на 2,2 млн барелів, а запаси дистилятів - на 1,6 млн барелів, повідомили джерела на ринку з посиланням на дані Американського інституту.

Підживлюючи надії на вищий попит на енергоносії, Трамп у вівторок дав зрозуміти про можливість зниження мит на китайський імпорт. Міністерство закордонних справ Китаю заявило у середу, що США мають припинити погрожувати, якщо вони хочуть укласти угоду.

Трамп також відмовився від погроз звільнення голови ФРС Джерома Павелла після кількох днів критики ФРС через те, що вона не знизила відсоткові ставки.