Нефть подешевела примерно на 1% на фоне заявлений Казахстана о добыче

Цены на нефть упали примерно на 1% в среду после того, как Казахстан "продемонстрировал вызывающий тон" в отношении роста добычи нефти, сведя на нет предыдущие достижения на фоне санкций США против Ирана, на фоне падения запасов нефти в США и смягчения тона президента Дональда Трампа в отношении Китая, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 61 цент, или 0,9%, до $66,83 на 13:21 по Гринвичу (16:21 по Киеву), тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate потеряла 55 центов, или 0,86%, до $63,12.

Ранее во время сессии Brent торговалась по $68,65 за баррель, что является самым высоким показателем с 4 апреля.

Подавая медвежьи сигналы, новый министр энергетики Казахстана сообщил Reuters, что его страна будет отдавать приоритет национальным интересам над интересами группы производителей ОПЕК+ при принятии решений об уровнях добычи нефти.

Казахстан разозлил других членов ОПЕК+, добывая больше, чем было выделено квот, пишет издание.

Устанавливая нижнюю границу цен, США ввели новые санкции против иранского судоходного магната, чья сеть обрабатывает иранский сжиженный нефтяной газ и сырую нефть стоимостью сотни миллионов долларов.

Цены на нефть выросли из-за санкций против Ирана и падения запасов в США

Дополнительную поддержку ценам оказали запасы нефти в США, которые на прошлой неделе сократились примерно на 4,6 млн баррелей, тогда как запасы бензина сократились на 2,2 млн баррелей, а запасы дистиллятов - на 1,6 млн баррелей, сообщили источники на рынке со ссылкой на данные Американского института.

Подпитывая надежды на более высокий спрос на энергоносители, Трамп во вторник дал понять о возможности снижения пошлин на китайский импорт. Министерство иностранных дел Китая заявило в среду, что США должны прекратить угрожать, если они хотят заключить соглашение.

Трамп также отказался от угроз увольнения главы ФРС Джерома Пауэлла после нескольких дней критики ФРС из-за того, что она не снизила процентные ставки.