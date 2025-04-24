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Цены на нефть стабилизировались после падения на 2% из-за потенциального увеличения добычи ОПЕК+

Киев • УНН

 • 618 просмотра

Цены на нефть выросли после падения, поскольку инвесторы взвешивают увеличение добычи ОПЕК+ и сигналы по пошлинам из Белого дома. США и Иран проводят переговоры по ядерной программе.

Цены на нефть стабилизировались после падения на 2% из-за потенциального увеличения добычи ОПЕК+

Цены на нефть выросли в четверг после падения почти на 2% во время предыдущей сессии, на фоне того, как инвесторы взвешивали потенциальное увеличение добычи ОПЕК+ на фоне противоречивых сигналов относительно пошлин из Белого дома и продолжающихся переговоров США и Ирана по ядерной проблеме, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 8 центов, или 0,12%, до $66,20 за баррель к 05:05 по Гринвичу (08:05 по Киеву), тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 9 центов, или 0,14%, до $62,36 за баррель.

Цены снизились на 2% во время предыдущей торговой сессии после того, как агентство Reuters сообщило, что несколько членов ОПЕК+ предполагают, что группа ускорит увеличение добычи нефти второй месяц подряд в июне, ссылаясь на три источника, знакомые с переговорами ОПЕК+.

"Хотя вчерашнее движение в пользу риска подняло большинство рисковых активов, нефть осталась позади из-за разногласий в ОПЕК+", - написали аналитики ING в своей заметке.

Казахстан, который производит около 2% мировой добычи нефти и неоднократно превышал свою квоту в течение последнего года, заявил, что будет отдавать приоритет национальным интересам, а не интересам ОПЕК+ при принятии решений об уровнях добычи, сообщило агентство Reuters в среду.

Нефть подешевела примерно на 1% на фоне заявлений Казахстана о добыче23.04.25, 17:20 • 6936 просмотров

Ранее между членами ОПЕК+ возникали споры по поводу соблюдения квот на добычу, один из которых привел к выходу Анголы из ОПЕК+ в 2023 году.

"Далее разногласия между членами ОПЕК+ - это явный риск снижения, поскольку это может привести к ценовой войне", - заявили аналитики ING.

Признаки того, что США и Китай могут приблизиться к торговым переговорам, поддержали цены. The Wall Street Journal сообщило, что Белый дом готов снизить свои пошлины на Китай до 50%, чтобы начать переговоры.

Белый дом может снизить импортные пошлины для Китая почти наполовину – WSJ24.04.25, 03:24 • 3388 просмотров

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в среду, что текущие импортные пошлины - 145% на китайские товары, направляющиеся в США, и 125% на американские товары, направляющиеся в Китай, - не являются устойчивыми и должны быть снижены до начала торговых переговоров между двумя сторонами. Однако пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт позже заявила Fox News, что одностороннего снижения пошлин на товары из Китая не будет.

Аналитики Rystad Energy говорят, что продолжающаяся торговая война между США и Китаем может сократить рост спроса на нефть в Китае вдвое в этом году до 90 000 баррелей в день с 180 000 баррелей в день.

Трамп также обдумывает освобождение от пошлин на импорт автозапчастей из Китая, сообщила Financial Times в среду.

Потенциально снижая давление на нефть, США и Иран проведут в эти выходные третий раунд переговоров о возможном соглашении о возобновлении ограничений на программу Тегерана по обогащению урана. Рынок следит за переговорами в поисках признаков того, что сближение США и Ирана может привести к смягчению санкций против иранской нефти и увеличению поставок.

Однако во вторник США ввели новые санкции против энергетического сектора Ирана, что, по словам представителя МИД Ирана, свидетельствует об "отсутствии доброй воли и серьезности" в отношении диалога с Тегераном.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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