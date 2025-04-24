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Белый дом может снизить импортные пошлины для Китая почти наполовину – WSJ

Киев • УНН

 • 356 просмотра

Администрация США рассматривает возможность снижения пошлин на китайские товары, возможно, до 50-65%. Окончательное решение еще не принято, но рассматривается многоуровневый подход.

Белый дом может снизить импортные пошлины для Китая почти наполовину – WSJ

Белый дом рассматривает возможность снижения пошлин для Китая, чтобы уменьшить эскалацию торговой войны. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что в некоторых случаях импортные пошлины могут быть сокращены более чем наполовину, при этом президент США Дональд Трамп еще не принял окончательного решения по этому поводу.

Пошлины для Китая, вероятно, будут снижены примерно до 50%-65%. Администрация также рассматривает многоуровневый подход, похожий на тот, который был предложен комитетом Палаты представителей по Китаю в конце прошлого года: 35% пошлины для товаров, которые США не считают угрозой национальной безопасности, и не менее 100% для товаров, которые считаются стратегическими для интересов Америки

 - цитирует издание неназванного высокопоставленного чиновника Белого дома.

Авторы также указывают, что законопроект предусматривает поэтапное введение соответствующих сборов в течение пяти лет.

Напомним

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что тарифные и торговые войны подрывают законные права и интересы всех стран, наносят ущерб многосторонней торговой системе и влияют на мировой экономический порядок. Он сделал это заявление во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Самолет Boeing 737 MAX, направлявшийся в Китай, вернули в США из-за тарифов Трампа - СМИ21.04.25, 00:39 • 23142 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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