"Шкодять світовому порядку". Сі Цзіньпін розкритикував мита та торгові війни

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив у середу, що тарифні та торгові війни підривають законні права та інтереси всіх країн, завдають шкоди багатосторонній торговій системі та впливають на світовий економічний порядок. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Сі Цзіньпін зробив цю заяву під час зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Він сказав, що Китай готовий співпрацювати з Азербайджаном для захисту міжнародної системи та здійснення "глибокої" співпраці в галузі правозастосування та безпеки.

Китай готовий співпрацювати з азербайджанською стороною для підтримки міжнародної системи, в основі якої лежить Організація Об'єднаних Націй, та захисту міжнародної справедливості і справедливості – заявив Сі Цзіньпін.

Лідери Китаю і Азербайджану також оголосили про "створення всебічного стратегічного партнерства" між двома країнами. Це включало підписання 20 документів про співпрацю в рамках ініціативи "Пояс і шлях" Китаю в таких сферах, як право, зелений розвиток, цифрова економіка, права інтелектуальної власності та аерокосмічна галузь.

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