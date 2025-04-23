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"Шкодять світовому порядку". Сі Цзіньпін розкритикував мита та торгові війни

Київ • УНН

 • 2502 перегляди

Китай готовий співпрацювати з Азербайджаном для захисту міжнародної системи. Лідери країн оголосили про всебічне стратегічне партнерство та підписали 20 документів про співпрацю.

"Шкодять світовому порядку". Сі Цзіньпін розкритикував мита та торгові війни

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив у середу, що тарифні та торгові війни підривають законні права та інтереси всіх країн, завдають шкоди багатосторонній торговій системі та впливають на світовий економічний порядок. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Сі Цзіньпін зробив цю заяву під час зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Він сказав, що Китай готовий співпрацювати з Азербайджаном для захисту міжнародної системи та здійснення "глибокої" співпраці в галузі правозастосування та безпеки.

Китай готовий співпрацювати з азербайджанською стороною для підтримки міжнародної системи, в основі якої лежить Організація Об'єднаних Націй, та захисту міжнародної справедливості і справедливості

– заявив Сі Цзіньпін.

Лідери Китаю і Азербайджану також оголосили про "створення всебічного стратегічного партнерства" між двома країнами. Це включало підписання 20 документів про співпрацю в рамках ініціативи "Пояс і шлях" Китаю в таких сферах, як право, зелений розвиток, цифрова економіка, права інтелектуальної власності та аерокосмічна галузь.

Торговельний шок, викликаний митами Трампа, руйнує глобальну довіру - FT21.04.25, 10:20 • 3776 переглядiв

Євген Устименко

Євген Устименко

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