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MIM-104 Patriot

"Вредят мировому порядку". Си Цзиньпин раскритиковал пошлины и торговые войны

Киев • УНН

 • 1730 просмотра

Китай готов сотрудничать с Азербайджаном для защиты международной системы. Лидеры стран объявили о всестороннем стратегическом партнерстве и подписали 20 документов о сотрудничестве.

"Вредят мировому порядку". Си Цзиньпин раскритиковал пошлины и торговые войны

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил в среду, что тарифные и торговые войны подрывают законные права и интересы всех стран, наносят ущерб многосторонней торговой системе и влияют на мировой экономический порядок. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Си Цзиньпин сделал это заявление во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он сказал, что Китай готов сотрудничать с Азербайджаном для защиты международной системы и осуществления "глубокого" сотрудничества в области правоприменения и безопасности.

Китай готов сотрудничать с азербайджанской стороной для поддержки международной системы, в основе которой лежит Организация Объединенных Наций, и защиты международной справедливости и справедливости

– заявил Си Цзиньпин.

Лидеры Китая и Азербайджана также объявили о "создании всестороннего стратегического партнерства" между двумя странами. Это включало подписание 20 документов о сотрудничестве в рамках инициативы "Пояс и путь" Китая в таких сферах, как право, зеленое развитие, цифровая экономика, права интеллектуальной собственности и аэрокосмическая отрасль.

Торговый шок, вызванный пошлинами Трампа, разрушает глобальное доверие - FT21.04.25, 10:20 • 3756 просмотров

Евгений Устименко

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