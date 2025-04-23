"Вредят мировому порядку". Си Цзиньпин раскритиковал пошлины и торговые войны

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил в среду, что тарифные и торговые войны подрывают законные права и интересы всех стран, наносят ущерб многосторонней торговой системе и влияют на мировой экономический порядок. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Си Цзиньпин сделал это заявление во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он сказал, что Китай готов сотрудничать с Азербайджаном для защиты международной системы и осуществления "глубокого" сотрудничества в области правоприменения и безопасности.

Китай готов сотрудничать с азербайджанской стороной для поддержки международной системы, в основе которой лежит Организация Объединенных Наций, и защиты международной справедливости и справедливости – заявил Си Цзиньпин.

Лидеры Китая и Азербайджана также объявили о "создании всестороннего стратегического партнерства" между двумя странами. Это включало подписание 20 документов о сотрудничестве в рамках инициативы "Пояс и путь" Китая в таких сферах, как право, зеленое развитие, цифровая экономика, права интеллектуальной собственности и аэрокосмическая отрасль.

Торговый шок, вызванный пошлинами Трампа, разрушает глобальное доверие - FT