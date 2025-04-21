Торговый шок, вызванный пошлинами Трампа, разрушает глобальное доверие - FT

Угрозы глобальному экономическому росту возрастают на фоне того, как торговый шок, вызванный Соединенными Штатами, разрушает доверие и обваливает финансовые рынки. Об этом говорится в исследовании Financial Times, подготовленном накануне ключевых встреч экономических политиков в Вашингтоне на этой неделе, пишет УНН.

Детали

Индикаторы доверия, как указано, резко упали, а условия на финансовых рынках ухудшились, согласно Индексам отслеживания глобального экономического восстановления Brookings-FT, называемым "Тигр" (Tiger). Ухудшение глобальных перспектив является заметным контрастом относительно устойчивого начала года.

Старший научный сотрудник Института Брукингса (Brookings Institution) Эсвар Прасад заявил, что было бы "преждевременно" прогнозировать мировую рецессию, но предупредил, что развал мировой торговли и повышение политической неопределенности заметно подавлять рост.

"Мы стали свидетелями этого огромного шока. Каждая открытая экономика, которая полагается на торговлю, будет сжата, и вдобавок к этому вы будете иметь негативные последствия для доверия", - сказал Прасад.

Эти выводы были сделаны в то время, когда экономические политики и министры финансов со всего мира собрались в Вашингтоне на первую серию весенних встреч МВФ и Всемирного банка после инаугурации Дональда Трампа на посту президента США.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева предупредила, что фонд готовится сократить прогнозы роста, поскольку "волатильность финансовых рынков растет", а "неопределенность в торговой политике буквально зашкаливает".

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В январе фонд прогнозировал глобальный рост на уровне 3,3% в этом и следующем годах, при этом в США ожидается рост на 2,7% в этом году и 2,1% в 2026 году.

Решение Трампа объявить 2 апреля о введении масштабных пошлин на большинство торговых партнеров Америки повлекло резкое падение финансовых рынков и ряд ухудшений прогнозов роста.

Европейский центральный банк в четверг снизил ключевую процентную ставку до 2,25%, готовясь к последствиям торговых войн, предупредив, что перспективы роста ухудшились из-за "роста торговой напряженности".

Индексы "Тигр", публикующийся дважды в год, сравнивают показатели реальной активности, финансовых рынков и доверия с их историческими средними значениями как для развитых экономик, так и для развивающихся стран.

Особенно впечатляющими являются показатели доверия в США, которые демонстрируют самый низкий уровень доверия с момента основания индекса, а также резкое ухудшение условий на финансовых рынках, пишет издание. Уровень доверия в Китае и Германии также остался на низком уровне.

Согласно отчету, показатели реальной активности в США остаются относительно высокими, но они основаны на данных до января 2025 года, а значит, предшествуют введению торговой политики Трампа.

Некоторые признаки продолжают указывать на активность компаний в США: розничные продажи подскочили на 1,4% в марте, хотя это могло быть частично обусловлено всплеском продаж автомобилей, поскольку потребители стремятся опередить пошлины.

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"Неопределенность серьезно подорвала доверие потребителей и, вероятно, негативно повлияет на инвестиции в бизнес и рост занятости", - сказал Прасад.

Обновленные прогнозы роста МВФ будут опубликованы во вторник. Экономисты частного сектора снижают прогнозы роста из-за высокой политической неопределенности, ослабления настроений и падения рынков, что негативно отразилось на благосостоянии населения, отмечает издание.

Дополнение

Глобальная торговая война Трампа приводит к падению акций, особенно технологических компаний. Nvidia ожидает убытков в 5,5 млрд долларов, а авиакомпании готовятся к неопределенному летнему сезону.