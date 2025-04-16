Экономика Китая выросла на 5,4%, несмотря на торговую войну с США

Китайская экономика в первом квартале 2025 года выросла благодаря сильному экспорту, говорится в отчете правительства КНР. Но торговая война между Вашингтоном и Пекином омрачает дальнейшие перспективы. Об этом передает УНН со ссылкой на Associated Press и Xīnhuаshе.

Детали

В первом квартале 2025 года экономика Китая выросла на 5,4 процента в годовом исчислении, превысив консенсус-оценки (+5,1 процента). Расти экономике Китая помог экспорт, говорится в заявлении правительства КНР. Официальная цель для китайской экономики в этом году составляет примерно 5%.

В то же время аналитики прогнозируют, что вторая по величине экономика мира может замедлиться. Это будет связано с последствиями торгового противодействия между Вашингтоном и Пекином. Усиление таможенного конфликта омрачает дальнейшие перспективы.

Справка

Последний указ Трампа повысил пошлины до 125%, но уже существует 20% пошлина на фентанил. Общая ставка пошлин США на китайский импорт теперь составляет 145%. Пекин ответил США, повысив пошлины на все товары из Соединенных Штатов Америки с 12 апреля с 84% до 125%.

Турне Си Цзиньпина: на фоне торговой войны с США лидер КНР отправится во Вьетнам, Малайзию и Камбоджу

Также руководство Китая отмечает свою решимость сохранить собственные рынки открытыми для торговли и инвестиций, подчеркивая свое внимание к торговле с другими странами.

Напомним

Во время визита Си Цзиньпина во Вьетнам, Китай призвал к совместному сопротивлению давлению США и было подписано 45 двусторонних соглашений. Соглашения охватывают сферы от торговли до искусственного интеллекта.

Китай призывает США "полностью отменить" взаимные пошлины