Економіка Китаю зросла на 5,4% попри торговельну війну з США

Китайська економіка у першому кварталі 2025 року зросла завдяки сильному експорту, ідеться у звіті уряду КНР. Але торгівельна війна між Вашингтоном і Пекіном затьмарює подальші перспективи. Про це Передає УНН із посиланням на Associated Press та Xīnhuаshе.

Деталі

У першому кварталі 2025 року економіка Китаю зросла на 5,4 відсотка в річному обчисленні, перевищивши консенсус-оцінки (+5,1 відсотка). Зростати економіці Китаю допоміг експорт допоміг Китаю, ідеться у заяві уряду КНР. Офіційна ціль для китайської економіки цього року становить приблизно 5%.

Водночас аналітики прогнозують, що друга за величиною економіка світу може сповільнитися. Це буде пов'язано з наслідками торгівельної протидії між Вашингтоном і Пекіном. Посилення митного конфлікту затьмарює подальші перспективи.

Довідково

Останній указ Трампа підвищив мита до 125%, але вже існує 20% мито на фентаніл. Загальна ставка мит США на китайський імпорт тепер становить 145%. Пекін відповів США, підвищивши мита на всі товари зі Сполучених Штатів Америки з 12 квітня з 84% до 125%.

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Також керівництво Китаю наголошує на своїй рішучості зберегти власні ринки відкритими для торгівлі та інвестицій, підкреслюючи свою увагу до торгівлі з іншими країнами.

Нагадаємо

Під час візиту Сі Цзіньпіна до В'єтнаму, Китай закликав до спільного опору тиску США та було підписано 45 двосторонніх угод. Угоди охоплюють сфери від торгівлі до штучного інтелекту.

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