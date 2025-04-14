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The Guardian

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Китай закликає В'єтнам протистояти тиску США під час візиту Сі Цзіньпіна

Київ • УНН

 • 10457 перегляди

Під час візиту Сі Цзіньпіна до В'єтнаму, Китай закликав до спільного опору тиску США та було підписано 45 двосторонніх угод. Угоди охоплюють сфери від торгівлі до штучного інтелекту.

Китай закликає В'єтнам протистояти тиску США під час візиту Сі Цзіньпіна

Під сьогоднішнього візиту голови КНР Сі Цзіньпіна до столиці В'єтнаму Ханоя сьогодні було підписано понад 40 двосторонніх угод.

Передає УНН із посиланням на AFР, Reuters та Xinhua News Agency.

Деталі

Президент Китаю Сі Цзіньпін у понеділок закликав В'єтнам приєднатися до Китаю у "спільному протистоянні залякуванню". Ця заява була зроблена під час візиту лідера КНР до Ханоя, в рамках його турне по країнах Південно-Східної Азії. У В’єтнамі Сі Цзіньпін перебуває на першому етапі цього туру, який покликаного представити Пекін як надійного союзника перед обличчям "непередбачуваного президента США". Як відомо Вашингтон раніше оголосив митні тарифи більшості відомих країн світу, і потім значною мірою скасував їх, але за винятком мит щодо Китаю.

Як повідомляють ЗМІ, під час сьогоднішнього візиту Сі Цзіньпіна у Ханой, між Китаєм та В'єтнамом було підписано 45 двосторонніх угод про співпрацю. угоди охоплюють широкий спектр сфер, від торгівлі сільськогосподарською продукцією до митних перевірок і штучного інтелекту.

"Наші дві країни повинні твердо захищати багатосторонню торговельну систему, стабільність глобальних промислових і ланцюгів поставок, а також міжнародне середовище відкритості та співпраці", – написав президент Китаю в статті, опублікованій в’єтнамською газетою Nhan Dan

Глава китайської держави потім поїде до Малайзії та Камбоджі.

Нагадаємо

УНН передавав, що лідер Китаю відвідає на цьому тижні три країни Південно-Східної Азії для зміцнення економічних зв'язків.

Адміністрація Трампа має намір укласти велику кількість торговельних угод за короткий термін.

Нафта подорожчала на тлі винятків США з мит ​​та відновлення імпорту Китаєм14.04.25, 12:19 • 3838 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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