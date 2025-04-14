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Нафта подорожчала на тлі винятків США з мит ​​та відновлення імпорту Китаєм

Київ • УНН

 • 3838 перегляди

Ціни на нафту зросли після скасування мит США та збільшення імпорту Китаєм. Побоювання щодо торговельної війни обмежують зростання, Goldman Sachs знизив прогнози цін на нафту.

Нафта подорожчала на тлі винятків США з мит ​​та відновлення імпорту Китаєм

Ціни на нафту зросли в понеділок після того, як США виключили деякі мита, а дані з Китаю показали різке зростання імпорту нафти в березні, та зростання було обмежене побоюваннями, що торговельна війна між США та Китаєм може послабити зростання світової економіки та знизити попит на паливо, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 8 центів, або 0,12%, до $64,84 за барель на 08:22 за Гринвічем (11:22 за Києвом). Нафта марки West Texas Intermediate зросла на 10 центів, або на 0,16%, до $61,60.

"Новини про звільнення від мит ​​допомогли підняти настрої на ринках, - сказав Гаррі Чилінгуірян, керівник відділу глобальних досліджень в Onyx Capital Group. - Але все ще багато нестійкості; є політичний ризик навколо цього нестійкого підходу до торгівлі, який продовжує тиснути на ринки".

У США звільнили від мит смартфони і комп’ютери - Bloomberg13.04.25, 01:57 • 7237 переглядiв

На тлі звільнення від мит смартфонів, комп'ютерів та деяких інших електротоварів Трамп заявив у неділю, що він оголосить тарифну ставку на імпортні напівпровідники наступного тижня.

Імпорт нафти до Китаю в березні різко зріс порівняно з попередніми двома місяцями і зріс майже на 5% порівняно з роком раніше, показали дані у понеділок, чому сприяла іранська нафта та відновлення постачання з росії.

Однак Brent та WTI втратили близько 10 доларів за барель з початку місяця, і аналітики знизили прогнози цін на нафту, оскільки торговельна війна між двома найбільшими економіками світу посилилася.

Goldman Sachs очікує, що середня ціна на нафту марки Brent становитиме $63, а середня ціна на нафту марки WTI - $59 до кінця 2025 року, при цьому середня ціна на нафту марки Brent - $58, а на нафту марки WTI - $55 у 2026 році.

В США прогнозують зниження цін на нафту за президентства Трампа14.04.25, 01:38 • 3738 переглядiв

У четвертому кварталі 2025 року світовий попит на нафту зросте всього на 300 000 барелів на добу у річному обчисленні, повідомили аналітики на чолі з Дааном Стрейвеном у своїй записці, додавши, що уповільнення попиту, як очікується, буде найбільш вираженим для нафтохімічної сировини.

Спред цін на нафту марки Brent між груднем 2025 року та груднем 2026 року також перейшов у контанго, на тлі того, як інвестори врахували надмірну пропозицію та побоювання щодо попиту, заявила BMI, частина Fitch Solutions. На ринку контанго ціни на найближчий місяць нижчі від цін на майбутні місяці, що вказує на відсутність дефіциту пропозиції, пише видання.

На тлі того, як компанії готуються до можливого зниження попиту, кількість бурових установок у США для видобутку нафти та природного газу скоротилася третій тиждень поспіль минулого тижня, згідно з даними нафтосервісної компанії Baker Hughes.

Потенційно підтримуючи ціни на нафту, міністр енергетики США Кріс Райт заявив у п'ятницю, що Сполучені Штати можуть зупинити експорт іранської нафти в межах плану Трампа щодо тиску на Тегеран через його ядерну програму.

Обидві країни провели "позитивні" та "конструктивні" переговори в Омані в суботу та домовилися відновити їх наступного тижня, заявили офіційні особи у вихідні.

"Це може допомогти усунути частину санкційного ризику, що впливає на нафтовий ринок, особливо якщо переговори продовжать рухатися в правильному напрямку", - заявили аналітики ING у своїй замітці.

Тегеран заявляє, що домовився зі США продовжити наступного тижня переговори щодо атому12.04.25, 19:40 • 3435 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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