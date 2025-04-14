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Нефть подорожала на фоне исключений США из пошлин и возобновления импорта Китаем

Киев • УНН

 • 3814 просмотра

Цены на нефть выросли после отмены пошлин США и увеличения импорта Китаем. Опасения по поводу торговой войны ограничивают рост, Goldman Sachs снизил прогнозы цен на нефть.

Нефть подорожала на фоне исключений США из пошлин и возобновления импорта Китаем

Цены на нефть выросли в понедельник после того, как США исключили некоторые пошлины, а данные из Китая показали резкий рост импорта нефти в марте, но рост был ограничен опасениями, что торговая война между США и Китаем может ослабить рост мировой экономики и снизить спрос на топливо, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 8 центов, или 0,12%, до $64,84 за баррель на 08:22 по Гринвичу (11:22 по Киеву). Нефть марки West Texas Intermediate выросла на 10 центов, или на 0,16%, до $61,60.

"Новости об освобождении от пошлин помогли поднять настроение на рынках, - сказал Гарри Чилингуирян, руководитель отдела глобальных исследований в Onyx Capital Group. - Но все еще много неустойчивости; есть политический риск вокруг этого неустойчивого подхода к торговле, который продолжает давить на рынки".

В США освободили от пошлин смартфоны и компьютеры - Bloomberg13.04.25, 01:57 • 7228 просмотров

На фоне освобождения от пошлин смартфонов, компьютеров и некоторых других электротоваров Трамп заявил в воскресенье, что он объявит тарифную ставку на импортные полупроводники на следующей неделе.

Импорт нефти в Китай в марте резко вырос по сравнению с предыдущими двумя месяцами и вырос почти на 5% по сравнению с годом ранее, показали данные в понедельник, чему способствовала иранская нефть и возобновление поставок из россии.

Однако Brent и WTI потеряли около 10 долларов за баррель с начала месяца, и аналитики снизили прогнозы цен на нефть, поскольку торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира усилилась.

Goldman Sachs ожидает, что средняя цена на нефть марки Brent составит $63, а средняя цена на нефть марки WTI - $59 до конца 2025 года, при этом средняя цена на нефть марки Brent - $58, а на нефть марки WTI - $55 в 2026 году.

В США прогнозируют снижение цен на нефть при президентстве Трампа14.04.25, 01:38 • 3697 просмотров

В четвертом квартале 2025 года мировой спрос на нефть вырастет всего на 300 000 баррелей в сутки в годовом исчислении, сообщили аналитики во главе с Дааном Стрейвеном в своей записке, добавив, что замедление спроса, как ожидается, будет наиболее выраженным для нефтехимического сырья.

Спред цен на нефть марки Brent между декабрем 2025 года и декабрем 2026 года также перешел в контанго, на фоне того, как инвесторы учли избыточное предложение и опасения по поводу спроса, заявила BMI, часть Fitch Solutions. На рынке контанго цены на ближайший месяц ниже цен на будущие месяцы, что указывает на отсутствие дефицита предложения, пишет издание.

На фоне того, как компании готовятся к возможному снижению спроса, количество буровых установок в США для добычи нефти и природного газа сократилось третью неделю подряд на прошлой неделе, согласно данным нефтесервисной компании Baker Hughes.

Потенциально поддерживая цены на нефть, министр энергетики США Крис Райт заявил в пятницу, что Соединенные Штаты могут остановить экспорт иранской нефти в рамках плана Трампа по оказанию давления на Тегеран из-за его ядерной программы.

Обе страны провели "позитивные" и "конструктивные" переговоры в Омане в субботу и договорились возобновить их на следующей неделе, заявили официальные лица в выходные.

"Это может помочь устранить часть санкционного риска, влияющего на нефтяной рынок, особенно если переговоры продолжат двигаться в правильном направлении", - заявили аналитики ING в своей заметке.

Тегеран заявляет, что договорился с США продолжить на следующей неделе переговоры по атому12.04.25, 19:40 • 3421 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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