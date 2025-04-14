В США прогнозируют снижение цен на нефть при президентстве Трампа
Киев • УНН
Министр энергетики США заявил, что во времена Трампа цены на нефть будут ниже, чем при предыдущей администрации. По словам Криса Райта, если уменьшить препятствия для инвестиций и построения инфраструктуры, можно снизить стоимость поставок энергоносителей.
Средние мировые цены на нефть при нынешней администрации США будут ниже, чем при предыдущей. Об этом на брифинге в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) заявил министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
В то же время он не стал давать прогнозы относительно конкретных ценовых показателей.
Под руководством президента Трампа в следующие четыре года мы почти наверняка увидим более низкие средние цены на энергоносители, чем мы наблюдали за последние четыре года предыдущей администрации
Издание указывает, что Вашингтон во времена президентства Байдена часто конфликтовал с Саудовской Аравией из-за энергетической политики в результате того, что США "почувствовали, что их просьбы увеличить добычу и снизить цены для борьбы с инфляцией были проигнорированы".
Я не могу комментировать, где сегодня цены на нефть или куда они движутся, но если вы уменьшите препятствия для инвестиций, уменьшите препятствия для построения инфраструктуры, вы сможете снизить стоимость поставки энергоносителей
Он добавил, что США и Саудовская Аравия тесно сотрудничают на энергетических рынках, и "президент Трамп - и я думаю, что Королевство - хотят видеть рост спроса на энергию во всем мире, а мы хотим видеть рост предложения".
Напомним
Цены на нефть резко снизились, достигнув самого низкого уровня с февраля 2021 года. Причиной стали опасения по поводу падения спроса на фоне обострения торговой войны между США и Китаем, а также перспектива роста поставок на рынке.
Поставки нефти из россии упали до самого низкого уровня за месяц - Bloomberg08.04.25, 17:04 • 10058 просмотров