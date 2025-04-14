В США прогнозируют снижение цен на нефть при президентстве Трампа

Средние мировые цены на нефть при нынешней администрации США будут ниже, чем при предыдущей. Об этом на брифинге в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) заявил министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

В то же время он не стал давать прогнозы относительно конкретных ценовых показателей.

Под руководством президента Трампа в следующие четыре года мы почти наверняка увидим более низкие средние цены на энергоносители, чем мы наблюдали за последние четыре года предыдущей администрации - сказал Райт.

Издание указывает, что Вашингтон во времена президентства Байдена часто конфликтовал с Саудовской Аравией из-за энергетической политики в результате того, что США "почувствовали, что их просьбы увеличить добычу и снизить цены для борьбы с инфляцией были проигнорированы".

Я не могу комментировать, где сегодня цены на нефть или куда они движутся, но если вы уменьшите препятствия для инвестиций, уменьшите препятствия для построения инфраструктуры, вы сможете снизить стоимость поставки энергоносителей - отметил министр энергетики США.

Он добавил, что США и Саудовская Аравия тесно сотрудничают на энергетических рынках, и "президент Трамп - и я думаю, что Королевство - хотят видеть рост спроса на энергию во всем мире, а мы хотим видеть рост предложения".

Напомним

Цены на нефть резко снизились, достигнув самого низкого уровня с февраля 2021 года. Причиной стали опасения по поводу падения спроса на фоне обострения торговой войны между США и Китаем, а также перспектива роста поставок на рынке.

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