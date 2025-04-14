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Financial Times

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The Guardian

ChatGPT

В США прогнозують зниження цін на нафту за президентства Трампа

Київ • УНН

 • 3743 перегляди

Міністр енергетики США заявив, що за часів Трампа ціни на нафту будуть нижчими, ніж за попередньої адміністрації. За словами Кріса Райта, якщо зменшити перешкоди для інвестицій та побудови інфраструктури, можна знизити вартість постачання енергоносіїв.

В США прогнозують зниження цін на нафту за президентства Трампа

Середні світові ціни на нафту за нинішньої адміністрації США будуть нижчими, ніж за попередньої. Про це на брифінгу в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) заявив міністр енергетики Сплучених Штатів Кріс Райт, повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Водночас він не став давати прогнозів щодо конкретних цінових показників.

Під керівництвом президента Трампа в наступні чотири роки ми майже напевно побачимо нижчі середні ціни на енергоносії, ніж ми спостерігали за останні чотири роки попередньої адміністрації

- сказав Райт.

Видання вказує, що Вашингтон за часів президентства Байдена часто конфліктував з Саудівською Аравією через енергетичну політику внаслідок того, що США "відчули, що їхні прохання збільшити видобуток та знизити ціни для боротьби з інфляцією були проігноровані".

Я не можу коментувати, де сьогодні ціни на нафту або куди вони рухаються, але якщо ви зменшите перешкоди для інвестицій, зменшите перешкоди для побудови інфраструктури, ви зможете знизити вартість постачання енергоносіїв

- зазначив міністр енергетики США.

Він додав, що США і Саудівська Аравія тісно співпрацюють на енергетичних ринках, і "президент Трамп - і я думаю, що Королівство - хочуть бачити зростання попиту на енергію в усьому світі, а ми хочемо бачити зростання пропозиції".

Нагадаємо

Ціни на нафту різко знизилися, досягнувши найнижчого рівня з лютого 2021 року. Причиною стали побоювання щодо падіння попиту на тлі загострення торговельної війни між США та Китаєм, а також перспектива зростання постачання на ринку.

Поставки нафти з росії впали до найнижчого рівня за місяць - Bloomberg08.04.25, 17:04 • 10083 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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