В США прогнозують зниження цін на нафту за президентства Трампа

Середні світові ціни на нафту за нинішньої адміністрації США будуть нижчими, ніж за попередньої. Про це на брифінгу в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) заявив міністр енергетики Сплучених Штатів Кріс Райт, повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.

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Водночас він не став давати прогнозів щодо конкретних цінових показників.

Під керівництвом президента Трампа в наступні чотири роки ми майже напевно побачимо нижчі середні ціни на енергоносії, ніж ми спостерігали за останні чотири роки попередньої адміністрації - сказав Райт.

Видання вказує, що Вашингтон за часів президентства Байдена часто конфліктував з Саудівською Аравією через енергетичну політику внаслідок того, що США "відчули, що їхні прохання збільшити видобуток та знизити ціни для боротьби з інфляцією були проігноровані".

Я не можу коментувати, де сьогодні ціни на нафту або куди вони рухаються, але якщо ви зменшите перешкоди для інвестицій, зменшите перешкоди для побудови інфраструктури, ви зможете знизити вартість постачання енергоносіїв - зазначив міністр енергетики США.

Він додав, що США і Саудівська Аравія тісно співпрацюють на енергетичних ринках, і "президент Трамп - і я думаю, що Королівство - хочуть бачити зростання попиту на енергію в усьому світі, а ми хочемо бачити зростання пропозиції".

Нагадаємо

Ціни на нафту різко знизилися, досягнувши найнижчого рівня з лютого 2021 року. Причиною стали побоювання щодо падіння попиту на тлі загострення торговельної війни між США та Китаєм, а також перспектива зростання постачання на ринку.

Поставки нафти з росії впали до найнижчого рівня за місяць - Bloomberg