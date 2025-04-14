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Китай призывает Вьетнам противостоять давлению США во время визита Си Цзиньпина

Киев • УНН

 • 10431 просмотра

Во время визита Си Цзиньпина во Вьетнам Китай призвал к совместному сопротивлению давлению США и было подписано 45 двусторонних соглашений. Соглашения охватывают сферы от торговли до искусственного интеллекта.

Китай призывает Вьетнам противостоять давлению США во время визита Си Цзиньпина

В рамках сегодняшнего визита председателя КНР Си Цзиньпина в столицу Вьетнама Ханой сегодня было подписано более 40 двусторонних соглашений.

Передает УНН со ссылкой на AFР, Reuters и Xinhua News Agency.

Детали

Президент Китая Си Цзиньпин в понедельник призвал Вьетнам присоединиться к Китаю в "совместном противостоянии запугиванию". Это заявление было сделано во время визита лидера КНР в Ханой, в рамках его турне по странам Юго-Восточной Азии. Во Вьетнаме Си Цзиньпин находится на первом этапе этого тура, который призван представить Пекин как надежного союзника перед лицом "непредсказуемого президента США". Как известно, Вашингтон ранее объявил таможенные тарифы большинству известных стран мира, и затем в значительной степени отменил их, но за исключением пошлин в отношении Китая.

Как сообщают СМИ, во время сегодняшнего визита Си Цзиньпина в Ханой, между Китаем и Вьетнамом было подписано 45 двусторонних соглашений о сотрудничестве. соглашения охватывают широкий спектр сфер, от торговли сельскохозяйственной продукцией до таможенных проверок и искусственного интеллекта.

Две наши страны должны решительно защищать многостороннюю торговую систему, стабильность глобальных промышленных и логистических цепочек, а также международную среду открытости и сотрудничества

- написал президент Китая в статье, опубликованной вьетнамской газетой Nhan Dan.

Глава китайского государства затем поедет в Малайзию и Камбоджу.

Напомним

УНН передавал, что лидер Китая посетит на этой неделе три страны Юго-Восточной Азии для укрепления экономических связей.

Администрация Трампа намерена заключить большое количество торговых соглашений за короткий срок.

Нефть подорожала на фоне исключений США из пошлин и возобновления импорта Китаем14.04.25, 12:19 • 3800 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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