Китай выразил готовность формировать с Вьетнамом сообщество с общим будущим на фоне 75-летия дипотношений. Страны подчеркивают
важность исторического сотрудничества и называют друг друга «товарищами и братьями».
В столице Вьетнама в караоке-баре произошел пожар, который унес жизни 11 человек. Полиция задержала подозреваемого в умышленном
поджоге, двое пострадавших доставлены в больницу.
В Мьянме сообщили о 293 погибших и 89 пропавших без вести в результате тайфуна «Яги». Стихия затопила 270 000 га посевов, погибло
более 100 000 сельскохозяйственных животных. Власти обратились за международной помощью.
Президент рф Владимир Путин опроверг информацию о том, что Россия просила военную поддержку у Северной Кореи в войне против
Украины.
Азиатское турне путина-это отчаянная попытка найти партнеров, готовых оказать помощь в продолжении захватнической войны россии
против Украины, считают в Центре противодействия дезинформации при СНБО.
На этой неделе президент рф Владимир Путин совершит рабочий визит во Вьетнам, что разозлило США, поскольку накануне Ханой
проигнорировал Саммит мира в Швейцарии.
Вьетнам и Филиппины во вторник подписали соглашение о морском сотрудничестве, чтобы помочь лучше управлять конфликтами на фоне
угроз со стороны Китая в Южно-Китайском море.