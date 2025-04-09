Вьетнам и Филиппины подписали соглашение о безопасности в Южно-Китайском море

Вьетнам и Филиппины во вторник подписали соглашение о морском сотрудничестве, чтобы помочь лучше управлять конфликтами на фоне угроз со стороны Китая в Южно-Китайском море.