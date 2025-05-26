Макрон считает, что Трамп "осознает", что путин "соврал" ему

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что президент США Дональд Трамп "осознает", что глава кремля владимир путин "соврал" ему, сообщает Le Monde, пишет УНН.



Детали

"То, что происходит в Украине, является неприемлемым и крайне серьезным. Нельзя сказать, что готовы обсуждать и бомбить. Эта двусмысленность демонстрирует неаутентичность состоявшихся дискуссий", - заявил Макрон в Ханое.

"Я думаю, президент Трамп осознает, что когда президент путин сказал ему, что он готов к миру, он солгал ему", - отметил Макрон.

"В последние часы мы снова увидели выражение гнева Дональда Трампа. Форму нетерпения. Я просто хочу, чтобы это сейчас было воплощено в действие", - заявил президент Франции.

Трамп: путин сошел с ума, а каждое слово Зеленского создает проблемы

Макрон также призвал к "прекращению огня, настолько продолжительному, насколько это возможно".

Как и другие европейские лидеры, Макрон хочет установить "крайний срок для президента путина" для установления прекращения огня, "а после" этой даты будут "массовые репрессии".

россия усилила давление на Украину, в ЕС готовы к давлению на рф и рассчитывают на то же от союзников - Каллас

Дополнение

16 мая в Стамбуле состоялись первые за более чем три года прямые украинско-российские переговоры, в том числе при посредничестве США. Одной из договоренностей стало проведение обмена "1000 на 1000", который прошел в три этапа и завершился 25 мая. Также обсуждалась встреча лидеров стран.

После этого, 19 мая, состоялись телефонные переговоры президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина. По их итогам кремль пообещал меморандум в рамках мирных переговоров с предложениями. Но до сих пор он не предоставлен.