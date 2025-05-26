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Financial Times

Макрон вважає, що Трамп "усвідомлює", що путін "збрехав" йому

Київ • УНН

 • 1086 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Дональд Трамп усвідомлює брехню путіна щодо мирних намірів в Україні. Макрон закликав до тривалого припинення вогню та встановлення терміну для дій.

Макрон вважає, що Трамп "усвідомлює", що путін "збрехав" йому

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що президент США Дональд Трамп "усвідомлює", що глава кремля володимир путін "збрехав" йому, повідомляє Le Monde, пише УНН.

Деталі

"Те, що відбувається в Україні, є неприйнятним і вкрай серйозним. Не можна сказати, що готові обговорювати і бомбити. Ця двозначність демонструє неавтентичність дискусій, що відбулися", - заявив Макрон у Ханої.

"Я думаю, президент Трамп усвідомлює, що коли президент путін сказав йому, що він готовий до миру, він збрехав йому", - зазначив Макрон.

"Останніми годинами ми знову побачили вираження гніву Дональда Трампа. Форму нетерпіння. Я просто хочу, щоб це зараз було втілено в дію",  - заявив президент Франції.

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Макрон також закликав до "припинення вогню, настільки тривалого, наскільки можливо".

Як і інші європейські лідери, Макрон хоче встановити "крайній термін для президента путіна" для встановлення припинення вогню, "а після" цієї дати будуть "масові репресії".

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Доповнення

16 травня у Стамбулі відбулися перші за понад три роки прямі українсько-російські переговори, у тому числі за посередництва США. Однією з домовленостей стало проведення обміну "1000 на 1000", який пройшов у три етапи і завершився 25 травня. Також обговорювалася зустріч лідерів країн.

Після цього, 19 травня, відбулися телефонні переговори президента США Дональда Трампа та глави кремля володимира путіна. За їхніми підсумками кремль пообіцяв меморандум у межах мирних переговорів з пропозиціями. Але досі його не надано.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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