Трамп: путін збожеволів, а кожне слово Зеленського створює проблеми
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що дії путіна в Україні є божевіллям. Також він розкритикував Зеленського, зазначивши, що його слова "створюють проблеми".
Президент США Дональд Трамп завжди мав гарні стосунки з російським диктатором володимиром путіним, але з останнім "щось сталося". Про це глава Білого дому написав у соцмережі Truth Social, повідомляє УНН.
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"Він абсолютно збожеволів! Він без необхідності вбиває безліч людей, і я говорю не тільки про солдатів. Ракети і дрони запускають у міста України без жодної на те причини", - зазначив Трамп.
За його словами, він завжди говорив, що путін хоче всю Україну, а не тільки частину.
І, можливо, це підтверджується, але він це зробить, це призведе до краху росії
Водночас він піддав критиці Президента України Володимира Зеленського, який, за словами Трампа, не робить своїй країні послуги, кажучи так, як він говорить.
"Кожне його слово створює проблеми, мені це не подобається, і краще б це припинилося. Це війна, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом. Це війна Зеленського, путіна і Байдена, а не "Трампа", я лише допомагаю загасити великі й потворні пожежі, які було розпалено через кричущу некомпетентність і ненависть", - резюмував Трамп.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що "незадоволений" останніми діями російського диктатора володимира путіна. Він зазначив, що знає путіна давно і "завжди з ним ладнав", але "він запускає ракети по містах і вбиває людей, і мені це не подобається".
Раніше глава МЗС Андрій Сибіга, коментуючи можливу зустріч Президента України Володимира Зеленського з російським диктатором володимиром путіним, зазначив, що Україна б хотіла, щоб до неї долучився президент США Дональд Трамп.
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