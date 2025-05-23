МЗС про можливу зустріч Зеленського і путіна: "Ми би дуже хотіли, щоб до неї долучився президент Трамп"
Київ • УНН
Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна хотіла б, щоб президент США Дональд Трамп долучився до зустрічі Зеленського і путіна. Також Україна чекає від рф їхні пропозиції щодо перемир'я.
ГлаваМЗС України Андрій Сибіга, коментуючи можливу зустріч Президента України Володимира Зеленського з російським диктатором володимиром путіним, зазначив, що Україна б хотіла, щоб до неї долучився президент США Дональд Трамп. Про це Сибіга повідомив журналістам, передає УНН.
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Для продовження тієї зустрічі, яка мала місце в Туреччині, не можуть бути жодні умови. Тому що там було досягнуто чіткої домовленості. Якщо прибрати всі ці псевдоісторичні лекції, які лунали з боку російської делегації. А саме перше - обмін військовополоненими і сьогодні він розпочався. Реалізація цього пункту, як вже це повідомив публічно президент України, розпочалася
Він зазначив, що Україна чекає від російської сторони їхнє бачення, їхній концепт, їхні пропозиції щодо параметрів майбутнього безумовного перемир'я.
Ми зі свого боку теж готуємо наше бачення, яке також передамо російській стороні. Третя позиція, над якою ми також працюємо, це зустріч на рівні президентів - між президентом України Зеленським та путіним. Ми допускаємо, що ця зустріч може бути в розширеному форматі. Ми би дуже хотіли, щоб до неї долучився президент Трамп. І ми завжди виступаємо послідовно і наполягаємо, що за столом можливих майбутніх перемовин обов'язково має бути Європа
Нагадаємо
Україна зацікавлена у прямій зустрічі Президента Володимира Зеленського з російським диктатором володимиром путіним, щоб прискорити мирні зусилля.