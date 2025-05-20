Україна зацікавлена у прямій зустрічі Зеленського з путіним - Сибіга

Україна зацікавлена у прямій зустрічі Президента Володимира Зеленського з російським диктатором володимиром путіним, щоб прискорити мирні зусилля. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час візиту до Брюсселя на засідання Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу, передає УНН.

Ми зацікавлені у прямій зустрічі Президента Зеленського з путіним. Ми це чітко артикулювали під час зустрічі делегацій у Стамбулі. Цю позицію знають наші союзники, цю позицію президент Зеленський обговорив з президентом Трампом. Ми чітко розуміємо, що в росії є одна людина, яка може завершити війну - сказав Сибіга.

Він зазначив, що Україна готова до будь-якого формату зустрічі, щоб прискорити мирні зусилля.

Також ми готові розглядати потенційні майданчики для такої зустрічі. Пропозиція щодо організації можливих контактів, в тому числі на рівні лідерів звучали зі сторони Ватикану - додав Сибіга.

Нагадаємо

Зустріч глави кремля володимира путіна та Президента України Володимира Зеленського може відбутися, але за умови, якщо сторони досягнуть "певних домовленостей".