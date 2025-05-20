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Украина заинтересована в прямой встрече Зеленского с путиным - Сибига

Киев • УНН

 • 318 просмотра

Украина заинтересована во встрече Зеленского с путиным для ускорения мирных усилий. Сибига заявил, что Украина готова к любому формату встречи.

Украина заинтересована в прямой встрече Зеленского с путиным - Сибига

Украина заинтересована в прямой встрече Президента Владимира Зеленского с российским диктатором владимиром путиным, чтобы ускорить мирные усилия. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время визита в Брюссель на заседание Совета министров иностранных дел Европейского Союза, передает УНН.

Мы заинтересованы в прямой встрече Президента Зеленского с путиным. Мы это четко артикулировали во время встречи делегаций в Стамбуле. Эту позицию знают наши союзники, эту позицию президент Зеленский обсудил с президентом Трампом. Мы четко понимаем, что в россии есть один человек, который может завершить войну

- сказал Сибига.

Он отметил, что Украина готова к любому формату встречи, чтобы ускорить мирные усилия.

Также мы готовы рассматривать потенциальные площадки для такой встречи. Предложение по организации возможных контактов, в том числе на уровне лидеров звучали со стороны Ватикана

- добавил Сибига.

Напомним

Встреча главы кремля владимира путина и Президента Украины Владимира Зеленского может состояться, но при условии, если стороны достигнут "определенных договоренностей".

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
Андрей Сибига
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