Украина заинтересована в прямой встрече Зеленского с путиным - Сибига

Украина заинтересована в прямой встрече Президента Владимира Зеленского с российским диктатором владимиром путиным, чтобы ускорить мирные усилия. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время визита в Брюссель на заседание Совета министров иностранных дел Европейского Союза, передает УНН.

Мы заинтересованы в прямой встрече Президента Зеленского с путиным. Мы это четко артикулировали во время встречи делегаций в Стамбуле. Эту позицию знают наши союзники, эту позицию президент Зеленский обсудил с президентом Трампом. Мы четко понимаем, что в россии есть один человек, который может завершить войну - сказал Сибига.

Он отметил, что Украина готова к любому формату встречи, чтобы ускорить мирные усилия.

Также мы готовы рассматривать потенциальные площадки для такой встречи. Предложение по организации возможных контактов, в том числе на уровне лидеров звучали со стороны Ватикана - добавил Сибига.

Напомним

Встреча главы кремля владимира путина и Президента Украины Владимира Зеленского может состояться, но при условии, если стороны достигнут "определенных договоренностей".