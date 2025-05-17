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кремль висунув умову для зустрічі путіна та Зеленського

Київ • УНН

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Зустріч глав держав можлива після досягнення певних домовленостей між делегаціями сторін. росія підготує та передасть Україні список умов для припинення вогню.

кремль висунув умову для зустрічі путіна та Зеленського

Зустріч глави кремля володимира путіна та Президента України Володимира Зеленського може відбутися, але за умови, якщо сторони досягнуть "певних домовленостей", повідомив речник кремля дмитро пєсков, якого в суботу цитують росЗМІ, пише УНН.

Деталі

"Така зустріч як результат роботи делегацій двох сторін при досягненні певних домовленостей цих делегацій можлива. Вважаємо її можливою", - сказав пєсков.

Про які домовленості йдеться, він не сказав.

Речник кремля підтвердив, що росія підготує та направить українській стороні список умов для припинення вогню. При цьому він не став розкривати подробиці цього переліку та зазначив, що "переговори все-таки йдуть і мають йти в закритому режимі".

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Юлія Шрамко

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