кремль выдвинул условие для встречи путина и Зеленского

Встреча главы кремля владимира путина и Президента Украины Владимира Зеленского может состояться, но при условии, если стороны достигнут "определенных договоренностей", сообщил пресс-секретарь кремля дмитрий песков, которого в субботу цитируют росСМИ, пишет УНН.

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"Такая встреча как результат работы делегаций двух сторон при достижении определенных договоренностей этих делегаций возможна. Считаем ее возможной", - сказал песков.

О каких договоренностях идет речь, он не сказал.

Пресс-секретарь кремля подтвердил, что россия подготовит и направит украинской стороне список условий для прекращения огня. При этом он не стал раскрывать подробности этого перечня и отметил, что "переговоры все-таки идут и должны идти в закрытом режиме".

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