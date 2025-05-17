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Переговоры в Стамбуле: Bloomberg раскрыло максималистские российские требования

Киев • УНН

 • 68 просмотра

По данным СМИ, россия требует от Украины отказа от территорий и репараций, и заявила, что прекращение огня возможно только после вывода украинских войск из 4 регионов, которые рф считает своими.

Переговоры в Стамбуле: Bloomberg раскрыло максималистские российские требования

Во время российско-украинских переговоров в Стамбуле 16 мая российская сторона озвучила представителям Украины ряд максималистских требований со стороны москвы, в частности отказ Украины от территорий, а также репараций. Кроме того, по словам российской делегации, прекращение огня возможно только после того, как Украина выведет свои войска из 4 регионов, которые россия считает своими, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники, пишет УНН.

Детали

"Первые за три года прямые переговоры между Украиной и россией завершились в пятницу в Турции без соглашения о прекращении огня, а москва повторила список максималистских требований. Лидеры Франции, Германии, Польши и Великобритании присоединились к президенту Украины Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре с Трампом, чтобы обсудить следующие шаги", - пишет издание.

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Издание отмечает, что хотя европейцы выразили разочарование результатами стамбульских переговоров, неясно, склонили ли они Трампа к более жесткому подходу к путину.

"Неделю назад был оптимизм, что месяцы кропотливой дипломатии принесли свои плоды. США и Европа, казалось, были на одной волне относительно ультиматума: если путин не согласится на безусловное 30-дневное прекращение огня, они наложат на россию массивные санкции. Когда путин обошел это требование и предложил вместо этого возобновить прямые переговоры с Украиной, настроения начали меняться. Хотя европейские лидеры думали, что имеют поддержку Трампа относительно санкций, он вместо этого призвал Зеленского "немедленно" встретиться с россией, чтобы выяснить, возможно ли мирное соглашение", - добавляет издание.

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Также отмечается, что европейские лидеры, собравшиеся в Албании в пятницу, были вынуждены выразить свое возмущение тем, что глава кремля выбрал чиновников низкого уровня, которые будут представлять его на переговорах.

По словам источников издания, знакомых с ходом встречи, российская сторона выдвинула жесткие требования:

  • Украина должна принять нейтральный статус без присутствия иностранных войск или оружия массового уничтожения;
    • отказаться от требований военных репараций со стороны россии;
      • признать потерю Крыма и четырех других регионов, которые не полностью оккупированы московскими войсками.

        "Российская делегация заявила, что путин согласится на прекращение огня только после того, как Украина выведет свои войска из этих регионов и сдаст их, сказали люди, которые просили не называть их имена, обсуждая частные дискуссии. По их словам, кремль хочет, чтобы все пять регионов были признаны российскими на международном уровне", - отмечает издание.

        Требования противоречат условиям, предложенным США, указывает издание.

        Напомним

        Представитель МИД Украины Георгий Тихий по итогам украинско-российских переговоров в Стамбуле заявлял, что российская делегация на переговорах в Стамбуле выдвинула Украине неприемлемые требования для украинской делегации. Украина держалась своей позиции и возвращала обсуждение к тем пунктам, которые важны для украинской стороны.

        Павел Башинский

        Павел Башинский

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