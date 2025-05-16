російська делегація висунула неприйнятні для України умови - МЗС

Російська делегація на переговорах в Стамбулі висунула Україні нові вимоги, які були неприйнятні для української делегації. Україна трималася своєї позиції і повертала обговорення до тих пунктів, які важливі для української сторони. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий за підсумками українсько-російських переговорів у Стамбулі, передає УНН.

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Відповідаючи на питання, чи були нові вимоги від рф Україні, Тихий відповів, що "в принципі так".

Нам потрібно порівняти, подивитися на чіткі документи, і тому, наскільки я розумію, так, були нові вимоги. Я можу сказати, що дійсно була низка вимог з російської сторони, які були неприйнятні для української делегації. Ми трималися своєї позиції, вели свою лінію, і повертали обговорення до тих пунктів, які важливі для нас. Те, що реально досягти - сказав Тихий.

Він наголосив, що якщо українській делегації вдалося реально домовитися щодо однієї позиції - обміну "1000 на 1000", то це вже дуже важливо, тому що це зробить щасливою щонайменше 1000 українських родин.

Нагадаємо

Голова української делегації на українсько-російських переговорах, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що наступним кроком у перемовинах з росією стане подальша зустріч між Президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором володимиром путіним. Ще одним пріоритетом в перемовинах з росіянами були українські полонені.