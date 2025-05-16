Наступним кроком стане подальша зустріч між лідерами на найвищому рівні - Умєров про переговори з рф
Київ • УНН
На переговорах з росією обговорювали обмін полоненими та припинення вогню. Наступним кроком може стати зустріч Зеленського та путіна на найвищому рівні.
Голова української делегації на українсько-російських переговорах, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що наступним кроком у перемовинах з росією стане подальша зустріч між Президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором володимиром путіним. Ще одним пріоритетом в перемовинах з росіянами були українські полонені, передає УНН.
Хочу сказати, що Президент Зеленський відрядив нас сюди на переговори. Нашим першим пріоритетом були, звісно ж, люди. Саме тому ми вели переговори, щоб досягти можливості обміну полоненими. Тисяча на тисячу. Для нас дуже важливо, що нам вдалося цього досягти, і це показує, що ми зосереджені на тому, щоб закінчити війну
Він зазначив, що другою метою переговорів було обговорення припинення вогню.
Ми обмінялися нашими думками, і наші команди працюватимуть над подальшими деталями. Третій пріоритет - Президент очікував обговорень на високому рівні тут, тому, я думаю, що нашим наступним кроком стане подальша зустріч між лідерами на найвищому рівні, і ми будемо прагнути до цього наступного кроку. Тому хочу ще раз підтвердити, що Україна прагне миру, Україна дбає про своїх громадян, і ми може продовжувати воювати, але зрештою нам потрібно закінчити цю війну
Нагадаємо
У Стамбулі сьогодні завершилися переговори між українською делегацією на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим та російською, на чолі якої стояв радник диктатора володимира путіна володимир мединський. Сторони заявили, що досягли низки домовленостей, зокрема про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".