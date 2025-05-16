Зустріч у Стамбулі: чим завершилися перемовини України і росії та чого варто очікувати

У Стамбулі сьогодні завершилися переговори між українською делегацією на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим та російською, на чолі якої стояв радник диктатора володимира путіна володимир мединський. Сторони заявили, що досягли низки домовленостей, зокрема про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000", пише УНН з посиланням на заяви сторін.

Про що домовилися у Стамбулі

Спілкуючись після перемовин з журналістами, Умєров заявив, що під час перемовин з російською делегацією у Стамбулі обговорювалося припинення вогню та обмін полоненими.

"Питання припинення вогню та обміну. Оці два питання обговорювалися", - сказав Умєров.

На запитання, який порядок денний наступних переговорів, чи будуть додаткові, нові теми виноситися, Умєров відповів: "Скоро повідомимо".

Також Умєров повідомив, що Україна і росія під час переговорів обговорили можливість масштабного обміну полоненими за формулою "1000 на 1000". Він також додав, що потенційно готується зустріч двох лідерів.

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Ми потенційно готуємо зустріч на рівні лідерів країн. Ми говорили про обмін 1000 на 1000. Ми працюємо також над іншими модальностями цього обміну. Нам потрібно, по-перше, зайнятися обміном полоненими і далі ми вам повідомимо наші наступні кроки - заявив Умєров.

Що говорить російська сторона

Зі свого боку, глава російської делегації володимир мединський заявив, що російська сторона задоволена результатом.

Прямі переговори з українською стороною, організовані за ініціативи президента росії щойно завершилися. В цілому ми задоволені результатом і готові продовжувати контакти - сказав мединський.

Він також підтвердив, що сторони справді домовилися про масштабний обмін полоненими "1000 на 1000".

Найближчими днями відбудеться масштабний обмін полоненими - тисяча на тисячу осіб - сказав мединський.

Мединський також повідомив, що російська делегація взяла до уваги пропозицію української сторони про зустріч очільників двох країн.

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Підсумок від МЗС Туреччини

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан підвів підсумок, що делегації України та рф у Стамбулі досягли принципової згоди зустрітися знову.

Сторони досягли принципової згоди зустрітися знову - повідомив Фідан.

За його словами, Туреччина продовжуватиме докладати всіх зусиль для досягнення міцного миру між росією та Україною.