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Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф
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Зустріч у Стамбулі: чим завершилися перемовини України і росії та чого варто очікувати

Київ • УНН

 • 16274 перегляди

У Стамбулі українська та російська делегації досягли домовленостей, зокрема, щодо обміну полоненими "1000 на 1000". Також обговорювалася зустріч лідерів країн.

Зустріч у Стамбулі: чим завершилися перемовини України і росії та чого варто очікувати

У Стамбулі сьогодні завершилися переговори між українською делегацією на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим та російською, на чолі якої стояв радник диктатора володимира путіна володимир мединський. Сторони заявили, що досягли низки домовленостей, зокрема про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000", пише УНН з посиланням на заяви сторін.

Про що домовилися у Стамбулі

Спілкуючись після перемовин з журналістами, Умєров заявив, що під час перемовин з російською делегацією у Стамбулі обговорювалося припинення вогню та обмін полоненими.

"Питання припинення вогню та обміну. Оці два питання обговорювалися", - сказав Умєров.

На запитання, який порядок денний наступних переговорів, чи будуть додаткові, нові теми виноситися, Умєров відповів: "Скоро повідомимо".

Також Умєров повідомив, що Україна і росія під час переговорів обговорили можливість масштабного обміну полоненими за формулою "1000 на 1000". Він також додав, що потенційно готується зустріч двох лідерів.

мединський під час переговорів заявив, що росія готова воювати роками і згадав Північну війну - The Economist16.05.25, 17:20 • 1912 переглядiв

Ми потенційно готуємо зустріч на рівні лідерів країн. Ми говорили про обмін 1000 на 1000. Ми працюємо також над іншими модальностями цього обміну. Нам потрібно, по-перше, зайнятися обміном полоненими і далі ми вам повідомимо наші наступні кроки 

- заявив Умєров.

Що говорить російська сторона

Зі свого боку, глава російської делегації володимир мединський заявив, що російська сторона задоволена результатом.

Прямі переговори з українською стороною, організовані за ініціативи президента росії щойно завершилися. В цілому ми задоволені результатом і готові продовжувати контакти 

- сказав мединський.

Він також підтвердив, що сторони справді домовилися про масштабний обмін полоненими "1000 на 1000".

Найближчими днями відбудеться масштабний обмін полоненими - тисяча на тисячу осіб 

- сказав мединський.

Мединський також повідомив, що російська делегація взяла до уваги пропозицію української сторони про зустріч очільників двох країн.

Умєров: під час перемовин з делегацією рф обговорювалися можливі контакти Зеленського з путіним16.05.25, 16:39 • 2224 перегляди

Підсумок від МЗС Туреччини

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан підвів підсумок, що делегації України та рф у Стамбулі досягли принципової згоди зустрітися знову.

Сторони досягли принципової згоди зустрітися знову 

- повідомив Фідан.

За його словами, Туреччина продовжуватиме докладати всіх зусиль для досягнення міцного миру між росією та Україною.

Павло Зінченко

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