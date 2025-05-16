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На переговорах з рф обговорили обмін полоненими “1000 на 1000” - Умєров
13:30 • 13797 перегляди

На переговорах з рф обговорили обмін полоненими “1000 на 1000” - Умєров

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Умєров: під час перемовин з делегацією рф обговорювалися можливі контакти Зеленського з путіним

Київ • УНН

 • 1768 перегляди

Під час перемовин української та російської делегацій у Стамбулі обговорювалися можливі контакти між президентом Зеленським та російським диктатором путіним. Україна працює над цим питанням.

Умєров: під час перемовин з делегацією рф обговорювалися можливі контакти Зеленського з путіним

У Стамбулі під час перемовин української делегації з російською делегацією обговорювалися можливі контакти Президента Володимира Зеленського з російським диктатором володимиром путіним. Про це заявив журналістам голова української делегації на українсько-російських переговорах, міністр оборони Рустем Умєров, передає кореспондент УНН.

Обговорювалося. Працюємо над цим питанням

- відповів Умєров на запитання, чи обговорювалися можливі контакти путіна та Зеленського.

Умєров розповів, які питання обговорювалися на перемовинах з рф16.05.25, 16:26 • 1956 переглядiв

Доповнення

Переговори України та росії в Стамбулі 16 травня - перші прямі переговори за понад три роки - завершилися через близько дві години від початку.

Раніше українське дипломатичне джерело повідомило у коментарі ЗМІ, що вимоги росії на переговорах у Стамбулі є "нереалістичними". росія на переговорах, за даними українського дипломатичного джерела, вимагала відведення української армії "з кількох районів всередині України" в обмін на припинення вогню, повідомив журналіст Axios Барак Равід. Делегація рф не мала повноважень для важливих рішень, вони не готові ухвалити нічого значущого для припинення війни, вказувало CNN з посиланням на українське джерело.

Це були перші прямі переговори між двома країнами з початку 2022 року, відразу після того, як росія почала своє повномасштабне вторгнення.

Анна Мурашко

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