Умєров: під час перемовин з делегацією рф обговорювалися можливі контакти Зеленського з путіним

У Стамбулі під час перемовин української делегації з російською делегацією обговорювалися можливі контакти Президента Володимира Зеленського з російським диктатором володимиром путіним. Про це заявив журналістам голова української делегації на українсько-російських переговорах, міністр оборони Рустем Умєров, передає кореспондент УНН.

Обговорювалося. Працюємо над цим питанням - відповів Умєров на запитання, чи обговорювалися можливі контакти путіна та Зеленського.

Умєров розповів, які питання обговорювалися на перемовинах з рф

Доповнення

Переговори України та росії в Стамбулі 16 травня - перші прямі переговори за понад три роки - завершилися через близько дві години від початку.

Раніше українське дипломатичне джерело повідомило у коментарі ЗМІ, що вимоги росії на переговорах у Стамбулі є "нереалістичними". росія на переговорах, за даними українського дипломатичного джерела, вимагала відведення української армії "з кількох районів всередині України" в обмін на припинення вогню, повідомив журналіст Axios Барак Равід. Делегація рф не мала повноважень для важливих рішень, вони не готові ухвалити нічого значущого для припинення війни, вказувало CNN з посиланням на українське джерело.

Це були перші прямі переговори між двома країнами з початку 2022 року, відразу після того, як росія почала своє повномасштабне вторгнення.