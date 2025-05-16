ЗМІ: українське джерело повідомило про "нереалістичні" вимоги рф на переговорах у Стамбулі
Київ • УНН
Українське дипломатичне джерело повідомило, що вимоги росії на переговорах у Стамбулі є нереалістичними. Вони виходять далеко за рамки попередніх обговорень.
Українське дипломатичне джерело повідомило у коментарі ЗМІ, що вимоги росії на переговорах у Стамбулі є нереалістичними, пише УНН з посиланням на The Guardian.
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Reuters має коротку інформацію про те, що українське дипломатичне джерело повідомило інформаційному агентству, що "вимоги росії в Стамбулі нереалістичні та виходять далеко за рамки всього, що обговорювалося раніше".
Вказується, що Міністерство закордонних справ Туреччини повідомило Reuters про завершення переговорів між Україною та росією в Стамбулі.
Тим часом росЗМІ також уже повідомили, що переговори делегацій України та росії в Стамбулі завершилися.
Це були перші прямі переговори між двома країнами з початку 2022 року, відразу після того, як росія почала своє повномасштабне вторгнення.