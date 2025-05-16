СМИ: украинский источник сообщил о "нереалистичных" требованиях рф на переговорах в Стамбуле

Украинский дипломатический источник сообщил в комментарии СМИ, что требования россии на переговорах в Стамбуле нереалистичны, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Reuters располагает краткой информацией о том, что украинский дипломатический источник сообщил информационному агентству, что "требования россии в Стамбуле нереалистичны и выходят далеко за рамки всего, что обсуждалось ранее".

Указывается, что Министерство иностранных дел Турции сообщило Reuters о завершении переговоров между Украиной и россией в Стамбуле.

Тем временем росСМИ также уже сообщили, что переговоры делегаций Украины и россии в Стамбуле завершились.

Это были первые прямые переговоры между двумя странами с начала 2022 года, сразу после того, как россия начала свое полномасштабное вторжение.