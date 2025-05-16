Переговори делегацій України та росії в Стамбулі завершились - росЗМІ
Київ • УНН
Російські ЗМІ повідомляють про завершення зустрічі делегацій України та росії в Стамбулі. За даними ЗМІ, переговори тривали менше двох годин.
Зустріч делегацій росії та України в Стамбулі завершено. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на джерело в МЗС Туреччини.
За даними росЗМІ, зустріч тривала менше двох годин.
Доповнення
Турецька, американська та українська делегації зустрілися в палаці Долмабахче в Стамбулі під головуванням міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана у межах російсько-українських мирних переговорів 15 травня близько 10:45. Переговори тривали до орієнтовно 12 години.
Тристороння зустріч Туреччина-росія-Україна, яка відбудеться там же, була запланована на 12:30. Але російська делегація прибула на місце із запізненням. Зустріч стартувала близько 13:36.
За даними ЗМІ, Україна звинуватила росію в підриві переговорів, вимагаючи їх проведення без США та Туреччини.
Це перші прямі переговори між Києвом та москвою після тих, що були невдовзі після повномасштабного вторгнення кремля у 2022 році.
Раніше Президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини готовим до переговорів, але глава кремля володимир путін відмовився бути присутнім на прямих переговорах, хоч сам їх перед цим запропонував, і натомість відправив делегацію нижчого рівня.
Президент США Дональд Трамп натякнув, що готовий приєднатися до переговорів на високому рівні в Туреччині, але розвіяв усіляку надію на прорив після підтвердження відсутності путіна.