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Переговори делегацій України та росії в Стамбулі завершились - росЗМІ

Київ • УНН

 • 1058 перегляди

Російські ЗМІ повідомляють про завершення зустрічі делегацій України та росії в Стамбулі. За даними ЗМІ, переговори тривали менше двох годин.

Переговори делегацій України та росії в Стамбулі завершились - росЗМІ

Зустріч делегацій росії та України в Стамбулі завершено. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на джерело в МЗС Туреччини.

За даними росЗМІ, зустріч тривала менше двох годин.

Доповнення

Турецька, американська та українська делегації зустрілися в палаці Долмабахче в Стамбулі під головуванням міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана у межах російсько-українських мирних переговорів 15 травня близько 10:45. Переговори тривали до орієнтовно 12 години.

Тристороння зустріч Туреччина-росія-Україна, яка відбудеться там же, була запланована на 12:30. Але російська делегація прибула на місце із запізненням. Зустріч стартувала близько 13:36.

За даними ЗМІ, Україна звинуватила росію в підриві переговорів, вимагаючи їх проведення без США та Туреччини.

Це перші прямі переговори між Києвом та москвою після тих, що були невдовзі після повномасштабного вторгнення кремля у 2022 році.

Раніше Президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини готовим до переговорів, але глава кремля володимир путін відмовився бути присутнім на прямих переговорах, хоч сам їх перед цим запропонував, і натомість відправив делегацію нижчого рівня.

Президент США Дональд Трамп натякнув, що готовий приєднатися до переговорів на високому рівні в Туреччині, але розвіяв усіляку надію на прорив після підтвердження відсутності путіна.

Антоніна Туманова

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