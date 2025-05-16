У Стамбулі завершилася зустріч Туреччина-США-Україна щодо українсько-російських переговорів
Київ • УНН
У Стамбулі пройшла тристороння зустріч Туреччини, США та України під головуванням Хакана Фідана. Обговорювалися мирні переговори між Україною та росією.
У турецькому Стамбулі завершилася тристороння зустріч Туреччини, США та України щодо мирних переговорів між росією та Україною, повідомило Anadolu, пише УНН.
У Стамбулі завершилася тристороння зустріч Туреччини-США-України з питань мирних переговорів між Росією та Україною під головуванням міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана
Доповнення
Турецька, американська та українська делегації зустрілися в палаці Долмабахче в Стамбулі під головуванням міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана у межах російсько-українських мирних переговорів 15 травня близько 10:45.
Тристороння зустріч Туреччина-росія-Україна, яка відбудеться там же, запланована на 12:30.
Це будуть перші прямі переговори між Києвом та москвою після тих, що були невдовзі після повномасштабного вторгнення кремля у 2022 році.
Раніше Президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини готовим до переговорів, але глава кремля володимир путін відмовився бути присутнім на прямих переговорах, хоч сам їх перед цим запропонував, і натомість відправив делегацію нижчого рівня.
Президент США Дональд Трамп натякнув, що готовий приєднатися до переговорів на високому рівні в Туреччині, але розвіяв усіляку надію на прорив після підтвердження відсутності путіна.