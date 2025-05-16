У Стамбулі завершилася зустріч Туреччина-США-Україна щодо українсько-російських переговорів

$41.470.07
46.380.21
ukenru
ЄС готує нові санкції проти росії: під ударом "Північний потік", тіньовий флот і банки - фон дер Ляєн
09:33 • 6472 перегляди

ЄС готує нові санкції проти росії: під ударом "Північний потік", тіньовий флот і банки - фон дер Ляєн

08:56 • 15351 перегляди

Україна у переговорах з ЄС щодо перехідного періоду безвізової торгівлі - Шмигаль

08:43 • 21640 перегляди

Трамп заявив, що зустрінеться з путіним, "щойно ми зможемо це організувати"

15 травня, 15:19 • 125356 перегляди

Зеленський: росія розпочала наступ по всіх напрямках, головний - Сумський

15 травня, 10:37 • 152631 перегляди

Трамп заявив, що його пріоритет - припинити конфлікти, а не розпочати їх

15 травня, 06:00 • 138535 перегляди

Рютте: є "обережний оптимізм" на тлі потенційних переговорів України та рф, але все залежить від москви

14 травня, 18:32 • 178980 перегляди

Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті

Ексклюзив
14 травня, 13:50 • 108282 перегляди

“Хоче розширити повноваження до небес”: Янченко пояснила, чому голова АРМА Дума чинить спротив реформі

14 травня, 14:42 • 152002 перегляди

Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбула для участі в переговорах щодо України 16 травня - ЗМІ

14 травня, 13:55 • 381148 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1м/с
94%
749мм
Популярнi новини

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних дронів

16 травня, 01:06 • 66876 перегляди

Музей авангарду розмістять у Києві в історичній будівлі на Липській

16 травня, 01:45 • 66073 перегляди

У Румунії ультраправий кандидат Сіміон може створити антиукраїнський блок в ЄС

16 травня, 02:19 • 87606 перегляди

Київ вдруге за ніч під атакою дронів: у столиці лунали вибухи, працювала ППО

16 травня, 03:59 • 103478 перегляди

У Стамбулі стартують переговори України, США та Туреччини - МЗС

07:49 • 41878 перегляди
Публікації

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

15 травня, 16:24 • 207212 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

15 травня, 12:41 • 199712 перегляди

“Сірий” ринок електроніки у 2025 році має скоротитися – міжнародні експерти

14 травня, 16:34 • 262719 перегляди

Перемовини у Стамбулі: головні заяви та події напередодні зустрічі України та рф

14 травня, 16:00 • 327032 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

14 травня, 13:55 • 381116 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Хакан Фідан

Денис Шмигаль

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Туреччина

Сполучені Штати

Стамбул

Київ

Реклама
УНН Lite

Не жертва Дідді: Джастін Бібер не мав стосунків зі скандальним репером - ЗМІ

09:08 • 10027 перегляди

Томмі Лі розійшовся зі своєю четвертою дружиною Бріттані Фурлан - ЗМІ

07:26 • 22480 перегляди

Джастін Бібер ледь не збанкрутував: йому довелося продати свій музичний каталог за 200 мільйонів доларів аби виправити положення

15 травня, 14:45 • 63516 перегляди

Шон Пенн назвав Дженніфер Лоуренс "останньою кінозіркою"

15 травня, 13:23 • 101692 перегляди

Брюс Спрінгстін назвав адміністрацію Трампа "корумпованою, некомпетентною і зрадницькою"

15 травня, 07:51 • 128246 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Фокс Ньюс

The New York Times

Безпілотний літальний апарат

Instagram

У Стамбулі завершилася зустріч Туреччина-США-Україна щодо українсько-російських переговорів

Київ • УНН

 • 1288 перегляди

У Стамбулі пройшла тристороння зустріч Туреччини, США та України під головуванням Хакана Фідана. Обговорювалися мирні переговори між Україною та росією.

У Стамбулі завершилася зустріч Туреччина-США-Україна щодо українсько-російських переговорів

У турецькому Стамбулі завершилася тристороння зустріч Туреччини, США та України щодо мирних переговорів між росією та Україною, повідомило Anadolu, пише УНН.

У Стамбулі завершилася тристороння зустріч Туреччини-США-України з питань мирних переговорів між Росією та Україною під головуванням міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана

- повідомляє Anadolu.

Доповнення

Турецька, американська та українська делегації зустрілися в палаці Долмабахче в Стамбулі під головуванням міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана у межах російсько-українських мирних переговорів 15 травня близько 10:45.

Тристороння зустріч Туреччина-росія-Україна, яка відбудеться там же, запланована на 12:30.

Це будуть перші прямі переговори між Києвом та москвою після тих, що були невдовзі після повномасштабного вторгнення кремля у 2022 році.

Раніше Президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини готовим до переговорів, але глава кремля володимир путін відмовився бути присутнім на прямих переговорах, хоч сам їх перед цим запропонував, і натомість відправив делегацію нижчого рівня.

Президент США Дональд Трамп натякнув, що готовий приєднатися до переговорів на високому рівні в Туреччині, але розвіяв усіляку надію на прорив після підтвердження відсутності путіна.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Стамбул
Хакан Фідан
Туреччина
Україна
Brent
$64.29
Bitcoin
$103,404.70
S&P 500
$5,912.15
Tesla
$341.53
Газ TTF
$35.40
Золото
$3,210.05
Ethereum
$2,572.90