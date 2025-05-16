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В Стамбуле завершилась встреча Турция-США-Украина по украинско-российским переговорам

Киев • УНН

 • 918 просмотра

В Стамбуле прошла трехсторонняя встреча Турции, США и Украины под председательством Хакана Фидана. Обсуждались мирные переговоры между Украиной и россией.

В Стамбуле завершилась встреча Турция-США-Украина по украинско-российским переговорам

В турецком Стамбуле завершилась трехсторонняя встреча Турции, США и Украины по мирным переговорам между россией и Украиной, сообщило Anadolu, пишет УНН.

В Стамбуле завершилась трехсторонняя встреча Турции-США-Украины по вопросам мирных переговоров между Россией и Украиной под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана

- сообщает Anadolu.

Дополнение

Турецкая, американская и украинская делегации встретились во дворце Долмабахче в Стамбуле под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в рамках российско-украинских мирных переговоров 15 мая около 10:45.

Трехсторонняя встреча Турция-россия-Украина, которая состоится там же, запланирована на 12:30.

Это будут первые прямые переговоры между Киевом и москвой после тех, что были вскоре после полномасштабного вторжения кремля в 2022 году.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию готовым к переговорам, но глава кремля владимир путин отказался присутствовать на прямых переговорах, хотя сам их перед этим предложил, и вместо этого отправил делегацию более низкого уровня.

Президент США Дональд Трамп намекнул, что готов присоединиться к переговорам на высоком уровне в Турции, но развеял всякую надежду на прорыв после подтверждения отсутствия путина.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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