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Зеленский о переговорах в Стамбуле: российские представители даже не могут пойти на прекращение огня
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Зеленский о переговорах в Стамбуле: российские представители даже не могут пойти на прекращение огня

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Переговоры делегаций Украины и россии в Стамбуле завершились - росСМИ

Киев • УНН

 • 366 просмотра

Российские СМИ сообщают о завершении встречи делегаций Украины и россии в Стамбуле. По данным СМИ, переговоры длились менее двух часов.

Переговоры делегаций Украины и россии в Стамбуле завершились - росСМИ

Встреча делегаций россии и Украины в Стамбуле завершена. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на источник в МИД Турции.

По данным росСМИ, встреча продолжалась менее двух часов.

Дополнение

Турецкая, американская и украинская делегации встретились во дворце Долмабахче в Стамбуле под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в рамках российско-украинских мирных переговоров 15 мая около 10:45. Переговоры продолжались до ориентировочно 12 часов.

Трехсторонняя встреча Турция-россия-Украина, которая состоится там же, была запланирована на 12:30. Но российская делегация прибыла на место с опозданием. Встреча стартовала около 13:36.

По данным СМИ, Украина обвинила россию в подрыве переговоров, требуя их проведения без США и Турции.

Это первые прямые переговоры между Киевом и москвой после тех, что были вскоре после полномасштабного вторжения кремля в 2022 году.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию готовым к переговорам, но глава кремля владимир путин отказался присутствовать на прямых переговорах, хоть сам их перед этим предложил, и вместо этого отправил делегацию более низкого уровня.

Президент США Дональд Трамп намекнул, что готов присоединиться к переговорам на высоком уровне в Турции, но развеял всякую надежду на прорыв после подтверждения отсутствия путина.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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