Російська делегація прибула на переговори з Україною в Стамбулі - росЗМІ
Київ • УНН
Російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною. Зустріч розпочнеться із запізненням, оскільки старт переговорів був запланований на 12:30.
Російська делегація прибула до місця проведення переговорів із Україною у Стамбулі, передають державні росЗМІ, пише УНН.
Делегація рф прибула на переговори з Україною до офісу президента Долмабахче у Стамбулі
Це сталося з понад 10-хвилинним запізненням, адже старт зустрічі очікувався о 12:30.
Доповнення
Турецька, американська та українська делегації зустрілися в палаці Долмабахче в Стамбулі під головуванням міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана у межах російсько-українських мирних переговорів 15 травня близько 10:45. Переговори тривали до орієнтовно 12 години.
Тристороння зустріч Туреччина-росія-Україна, яка відбудеться там же, була запланована на 12:30.
Це будуть перші прямі переговори між Києвом та москвою після тих, що були невдовзі після повномасштабного вторгнення кремля у 2022 році.
Раніше Президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини готовим до переговорів, але глава кремля володимир путін відмовився бути присутнім на прямих переговорах, хоч сам їх перед цим запропонував, і натомість відправив делегацію нижчого рівня.
Президент США Дональд Трамп натякнув, що готовий приєднатися до переговорів на високому рівні в Туреччині, але розвіяв усіляку надію на прорив після підтвердження відсутності путіна.