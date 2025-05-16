Умеров: во время переговоров с делегацией рф обсуждались возможные контакты Зеленского с путиным

$41.470.07
46.380.21
ukenru
На переговорах с рф обсудили обмен пленными “1000 на 1000” - Умеров
13:30 • 10085 просмотра

На переговорах с рф обсудили обмен пленными “1000 на 1000” - Умеров

Эксклюзив
13:06 • 14763 просмотра

Почему новое регулирование фармрынка в Украине может привести к дефициту лекарств и развитию теневого рынка - мнение эксперта

11:56 • 19928 просмотра

Зеленский о переговорах в Стамбуле: российские представители даже не могут пойти на прекращение огня

09:33 • 59910 просмотра

ЕС готовит новые санкции против россии: под ударом "Северный поток", теневой флот и банки - фон дер Ляйен

08:56 • 54730 просмотра

Украина ведет переговоры с ЕС о переходном периоде безвизовой торговли - Шмыгаль

08:43 • 56049 просмотра

Трамп заявил, что встретится с путиным, "как только мы сможем это организовать"

15 мая, 15:19 • 155775 просмотра

Зеленский: россия начала наступление по всем направлениям, главный - Сумской

15 мая, 10:37 • 170787 просмотра

Трамп заявил, что его приоритет - прекратить конфликты, а не начать их

15 мая, 06:00 • 149131 просмотра

Рютте: есть "осторожный оптимизм" на фоне потенциальных переговоров Украины и рф, но все зависит от москвы

14 мая, 18:32 • 182954 просмотра

Кубок Украины: "Шахтер" победил "Динамо" в серии послематчевых пенальти

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2.1м/с
86%
749мм
Популярные новости

Ночная атака рф на Киевскую область затронула два района: показали последствия

16 мая, 06:30 • 45221 просмотра

Томми Ли разошелся со своей четвертой женой Бриттани Фурлан - СМИ

16 мая, 07:26 • 65616 просмотра

В Стамбуле стартуют переговоры Украины, США и Турции - МИД

16 мая, 07:49 • 79197 просмотра

Переговоры с россиянами в Стамбуле: что известно по состоянию на 11:00

16 мая, 08:01 • 13750 просмотра

Не жертва Дидди: Джастин Бибер не имел отношений со скандальным рэпером - СМИ

09:08 • 43132 просмотра
публикации

Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом

15 мая, 16:24 • 246162 просмотра

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

15 мая, 12:41 • 237528 просмотра

“Серый” рынок электроники в 2025 году должен сократиться – международные эксперты

14 мая, 16:34 • 299099 просмотра

Переговоры в Стамбуле: главные заявления и события накануне встречи Украины и россии

14 мая, 16:00 • 362206 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

14 мая, 13:55 • 415808 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Рустем Умєров

Хакан Фидан

Эммануэль Макрон

Актуальные места

Украина

Турция

Соединенные Штаты

Стамбул

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Не жертва Дидди: Джастин Бибер не имел отношений со скандальным рэпером - СМИ

09:08 • 43486 просмотра

Томми Ли разошелся со своей четвертой женой Бриттани Фурлан - СМИ

16 мая, 07:26 • 65960 просмотра

Джастин Бибер едва не обанкротился: ему пришлось продать свой музыкальный каталог за 200 миллионов долларов, чтобы исправить положение

15 мая, 14:45 • 78340 просмотра

Шон Пенн назвал Дженнифер Лоуренс "последней кинозвездой"

15 мая, 13:23 • 115995 просмотра

Брюс Спрингстин назвал администрацию Трампа "коррумпированной, некомпетентной и предательской"

15 мая, 07:51 • 140643 просмотра
Актуальное

Северный поток

Телеграмма

Хранитель

Выборы

Рейс 17 Malaysia Airlines

Умеров: во время переговоров с делегацией рф обсуждались возможные контакты Зеленского с путиным

Киев • УНН

 • 1246 просмотра

Во время переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле обсуждались возможные контакты между президентом Зеленским и российским диктатором Путиным. Украина работает над этим вопросом.

Умеров: во время переговоров с делегацией рф обсуждались возможные контакты Зеленского с путиным

В Стамбуле во время переговоров украинской делегации с российской делегацией обсуждались возможные контакты Президента Владимира Зеленского с российским диктатором владимиром путиным. Об этом заявил журналистам глава украинской делегации на украинско-российских переговорах, министр обороны Рустем Умеров, передает корреспондент УНН.

Обсуждалось. Работаем над этим вопросом

- ответил Умеров на вопрос, обсуждались ли возможные контакты путина и Зеленского.

Умеров рассказал, какие вопросы обсуждались на переговорах с рф16.05.25, 16:26 • 1526 просмотров

Дополнение

Переговоры Украины и россии в Стамбуле 16 мая - первые прямые переговоры за более чем три года - завершились спустя около двух часов от начала.

Ранее украинский дипломатический источник сообщил в комментарии СМИ, что требования россии на переговорах в Стамбуле являются "нереалистичными". россия на переговорах, по данным украинского дипломатического источника, требовала отвода украинской армии "из нескольких районов внутри Украины" в обмен на прекращение огня, сообщил журналист Axios Барак Равид. Делегация рф не имела полномочий для важных решений, они не готовы принять ничего значимого для прекращения войны, указывало CNN со ссылкой на украинский источник.

Это были первые прямые переговоры между двумя странами с начала 2022 года, сразу после того, как россия начала свое полномасштабное вторжение.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Brent
$64.76
Bitcoin
$103,989.10
S&P 500
$5,921.13
Tesla
$347.68
Газ TTF
$35.41
Золото
$3,183.06
Ethereum
$2,605.83