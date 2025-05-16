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рф на переговорах вимагала відведення української армії "з кількох районів всередині України" для припинення вогню - ЗМІ

Київ • УНН

 • 784 перегляди

росія вимагає відведення української армії з кількох районів України в обмін на припинення вогню. Українське джерело назвало вимоги рф нереалістичними.

рф на переговорах вимагала відведення української армії "з кількох районів всередині України" для припинення вогню - ЗМІ
x.com/anadoluagency

росія на переговорах, за даними українського дипломатичного джерела, вимагала відведення української армії "з кількох районів всередині України" в обмін на припинення вогню, повідомив журналіст Axios Барак Равід у X, пише УНН.

Українське дипломатичне джерело повідомило, що під час зустрічі російська сторона вимагала відведення української армії з кількох районів всередині України в обмін на припинення вогню

- написав журналіст Axios Барак Равід.

"Російські вимоги відірвані від реальності та виходять далеко за рамки того, що обговорювалося раніше", - повідомило джерело.

Доповнення

Українське дипломатичне джерело повідомило у коментарі ЗМІ, що вимоги росії на переговорах у Стамбулі є "нереалістичними".

Тим часом росЗМІ також уже повідомили, що переговори делегацій України та росії в Стамбулі завершилися.

Це були перші прямі переговори між двома країнами з початку 2022 року, відразу після того, як росія почала своє повномасштабне вторгнення.

Юлія Шрамко

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