рф на переговорах вимагала відведення української армії "з кількох районів всередині України" для припинення вогню - ЗМІ
Київ • УНН
росія вимагає відведення української армії з кількох районів України в обмін на припинення вогню. Українське джерело назвало вимоги рф нереалістичними.
росія на переговорах, за даними українського дипломатичного джерела, вимагала відведення української армії "з кількох районів всередині України" в обмін на припинення вогню, повідомив журналіст Axios Барак Равід у X, пише УНН.
Українське дипломатичне джерело повідомило, що під час зустрічі російська сторона вимагала відведення української армії з кількох районів всередині України в обмін на припинення вогню
"Російські вимоги відірвані від реальності та виходять далеко за рамки того, що обговорювалося раніше", - повідомило джерело.
Доповнення
Українське дипломатичне джерело повідомило у коментарі ЗМІ, що вимоги росії на переговорах у Стамбулі є "нереалістичними".
Тим часом росЗМІ також уже повідомили, що переговори делегацій України та росії в Стамбулі завершилися.
Це були перші прямі переговори між двома країнами з початку 2022 року, відразу після того, як росія почала своє повномасштабне вторгнення.