рф на переговорах требовала отвода украинской армии "из нескольких районов внутри Украины" для прекращения огня - СМИ

россия на переговорах, по данным украинского дипломатического источника, требовала отвода украинской армии "из нескольких районов внутри Украины" в обмен на прекращение огня, сообщил журналист Axios Барак Равид в X, пишет УНН.

Украинский дипломатический источник сообщил, что во время встречи российская сторона требовала отвода украинской армии из нескольких районов внутри Украины в обмен на прекращение огня - написал журналист Axios Барак Равид.

"Российские требования оторваны от реальности и выходят далеко за рамки того, что обсуждалось ранее", - сообщил источник.

Дополнение

Украинский дипломатический источник сообщил в комментарии СМИ, что требования россии на переговорах в Стамбуле являются "нереалистичными".

Тем временем росСМИ также уже сообщили, что переговоры делегаций Украины и россии в Стамбуле завершились.

Это были первые прямые переговоры между двумя странами с начала 2022 года, сразу после того, как россия начала свое полномасштабное вторжение.