Умеров рассказал, какие вопросы обсуждались на переговорах с рф

Во время переговоров с российской делегацией в Стамбуле обсуждалось прекращение огня и обмен пленными. Об этом заявил журналистам в Стамбуле глава украинской делегации на российско-украинских переговорах, министр обороны Рустем Умеров, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос, какая повестка дня следующих переговоров, будут ли дополнительные, новые темы выноситься, Умеров ответил: "Скоро сообщим".

Вопрос прекращения огня и обмена. Эти два вопроса обсуждались - сказал Умеров.

Дополнение

Переговоры Украины и россии в Стамбуле 16 мая - первые прямые переговоры за более чем три года - завершились спустя около двух часов от начала.

Ранее украинский дипломатический источник сообщил в комментарии СМИ, что требования россии на переговорах в Стамбуле являются "нереалистичными". россия на переговорах, по данным украинского дипломатического источника, требовала отвода украинской армии "из нескольких районов внутри Украины" в обмен на прекращение огня, сообщил журналист Axios Барак Равид. Делегация рф не имела полномочий для важных решений, они не готовы принять ничего значимого для прекращения войны, указывало CNN со ссылкой на украинский источник.

Это были первые прямые переговоры между двумя странами с начала 2022 года, сразу после того, как россия начала свое полномасштабное вторжение.