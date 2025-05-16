Умєров розповів, які питання обговорювалися на перемовинах з рф
Київ • УНН
За словами Умєрова, на перемовинах з рф обговорювалися питання припинення вогню та обміну полоненими. Про порядок денний наступних переговорів він пообіцяв повідомити згодом.
Під час перемовин з російською делегацією у Стамбулі обговорювалося припинення вогню та обмін полоненими. Про це заявив журналістам у Стамбулі голова української делегації на українсько-російських переговорах, міністр оборони Рустем Умєров, передає кореспондент УНН.
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На запитання, який порядок денний наступних переговорів, чи будуть додаткові, нові теми виноситися, Умєров відповів: "Скоро повідомимо".
Питання припинення вогню та обміну. Оці два питання обговорювалися
Доповнення
Переговори України та росії в Стамбулі 16 травня - перші прямі переговори за понад три роки - завершилися через близько дві години від початку.
Раніше українське дипломатичне джерело повідомило у коментарі ЗМІ, що вимоги росії на переговорах у Стамбулі є "нереалістичними". росія на переговорах, за даними українського дипломатичного джерела, вимагала відведення української армії "з кількох районів всередині України" в обмін на припинення вогню, повідомив журналіст Axios Барак Равід. Делегація рф не мала повноважень для важливих рішень, вони не готові ухвалити нічого значущого для припинення війни, вказувало CNN з посиланням на українське джерело.
Це були перші прямі переговори між двома країнами з початку 2022 року, відразу після того, як росія почала своє повномасштабне вторгнення.