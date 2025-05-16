Переговори України та росії в Стамбулі все ж завершились: делегації готують заяви для ЗМІ

Завершились переговори між російською та українською делегацією у Стамбулі. Сторони розійшлися, аби підготувати заяви для преси. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

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росЗМІ також зазначили, що українська та російська делегація взяли паузу і визначались із тим, чи продовжувати переговори у Стамбулі.

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Як повідомляє The Telegraph, подальші переговори між делегаціями рф та України можливі, але не заплановані.

Український чиновник заявив ЗМІ, що подальші переговори з росією можуть відбутися, незважаючи на те, що вони не заплановані.

"Якщо вони отримають інші інструкції від москви, то можливо, що щось станеться сьогодні", – сказало The Telegraph джерело після завершення переговорів, додавши: "поки що це не заплановано".

Як УНН повідомляв російська делегація на якийсь час вийшла із зали, де відбуваються переговори з Україною в Стамбулі. Наразі не відомо, чи покине російська делегація сьогодні Туреччину, цитують росЗМІ слова співрозмовника.

Нагадаємо

Турецька, американська та українська делегації зустрілися в палаці Долмабахче в Стамбулі під головуванням міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана у межах російсько-українських мирних переговорів 15 травня близько 10:45. Переговори тривали до орієнтовно 12 години.

Тристороння зустріч Туреччина-росія-Україна, яка відбудеться там же, була запланована на 12:30. Але російська делегація прибула на місце із запізненням. Зустріч стартувала близько 13:36.

За даними ЗМІ, Україна звинуватила росію в підриві переговорів, вимагаючи їх проведення без США та Туреччини.

Це перші прямі переговори між Києвом та москвою після тих, що були невдовзі після повномасштабного вторгнення кремля у 2022 році.

Раніше Президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини готовим до переговорів, але глава кремля володимир путін відмовився бути присутнім на прямих переговорах, хоч сам їх перед цим запропонував, і натомість відправив делегацію нижчого рівня.

Президент США Дональд Трамп натякнув, що готовий приєднатися до переговорів на високому рівні в Туреччині, але розвіяв усіляку надію на прорив після підтвердження відсутності путіна.