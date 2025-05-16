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Делегація рф не мала повноважень для важливих рішень, вони не готові ухвалити нічого значущого для припинення війни - CNN

Київ • УНН

 • 206 перегляди

За даними CNN, російська делегація не мала повноважень для ухвалення важливих рішень щодо припинення війни. Переговори не принесли прогресу, оскільки делегація не готова ухвалити нічого значущого.

Делегація рф не мала повноважень для важливих рішень, вони не готові ухвалити нічого значущого для припинення війни - CNN

російська делегація не мала повноважень для ухвалення важливих рішень, вони не готові ухвалити нічого значущого для припинення війни, з посиланням на українське джерело повідомляє CNN, на тлі повідомлень, що російсько-українські переговори завершилися, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання, перші ознаки про переговори "не вказують на прогрес".

Українське джерело, обізнане про переговори, сказало, що російська делегація "не мала повноважень для ухвалення важливих рішень".

"Вони не готові ухвалити нічого значущого для припинення війни", - сказало джерело.

Як зазначає видання, глава кремля володимир путін, закликавши до переговорів, потім вирішив пропустити їх, натомість відправивши команду на чолі із помічником з кремля.

Доповнення

Раніше українське дипломатичне джерело повідомило у коментарі ЗМІ, що вимоги росії на переговорах у Стамбулі є "нереалістичними". росія на переговорах, за даними українського дипломатичного джерела, вимагала відведення української армії "з кількох районів всередині України" в обмін на припинення вогню, повідомив журналіст Axios Барак Равід.

Це були перші прямі переговори між двома країнами з початку 2022 року, відразу після того, як росія почала своє повномасштабне вторгнення.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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