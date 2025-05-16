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Делегация рф не имела полномочий для важных решений, они не готовы принять ничего значимого для прекращения войны - CNN

Киев • УНН

 • 226 просмотра

По данным CNN, у российской делегации не было полномочий для принятия важных решений по прекращению войны. Переговоры не принесли прогресса, поскольку делегация не готова принять ничего значимого.

Делегация рф не имела полномочий для важных решений, они не готовы принять ничего значимого для прекращения войны - CNN

российская делегация не имела полномочий для принятия важных решений, они не готовы принять ничего значимого для прекращения войны, со ссылкой на украинский источник сообщает CNN, на фоне сообщений, что российско-украинские переговоры завершились, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, первые признаки о переговорах "не указывают на прогресс".

Украинский источник, осведомленный о переговорах, сказал, что российская делегация "не имела полномочий для принятия важных решений".

"Они не готовы принять ничего значимого для прекращения войны", - сказал источник.

Как отмечает издание, глава кремля владимир путин, призвав к переговорам, затем решил пропустить их, вместо этого отправив команду во главе с помощником из кремля.

Дополнение

Ранее украинский дипломатический источник сообщил в комментарии СМИ, что требования россии на переговорах в Стамбуле являются "нереалистичными". россия на переговорах, по данным украинского дипломатического источника, требовала отвода украинской армии "из нескольких районов внутри Украины" в обмен на прекращение огня, сообщил журналист Axios Барак Равид.

Это были первые прямые переговоры между двумя странами с начала 2022 года, сразу после того, как россия начала свое полномасштабное вторжение.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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