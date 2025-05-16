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Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать
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Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать

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Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать

Киев • УНН

 • 3484 просмотра

В Стамбуле украинская и российская делегации достигли договоренностей, в частности, по обмену пленными "1000 на 1000". Также обсуждалась встреча лидеров стран.

Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать

В Стамбуле сегодня завершились переговоры между украинской делегацией во главе с министром обороны Рустемом Умеровым и российской, во главе которой стоял советник диктатора владимира путина владимир мединский. Стороны заявили, что достигли ряда договоренностей, в частности об обмене пленными в формате "1000 на 1000", пишет УНН со ссылкой на заявления сторон.

О чем договорились в Стамбуле

Общаясь после переговоров с журналистами, Умеров заявил, что во время переговоров с российской делегацией в Стамбуле обсуждалось прекращение огня и обмен пленными.

"Вопрос прекращения огня и обмена. Эти два вопроса обсуждались", - сказал Умеров.

На вопрос, какая повестка дня следующих переговоров, будут ли дополнительные, новые темы выноситься, Умеров ответил: "Скоро сообщим".

Также Умеров сообщил, что Украина и россия во время переговоров обсудили возможность масштабного обмена пленными по формуле "1000 на 1000". Он также добавил, что потенциально готовится встреча двух лидеров.

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Мы потенциально готовим встречу на уровне лидеров стран. Мы говорили об обмене 1000 на 1000. Мы работаем также над другими модальностями этого обмена. Нам нужно, во-первых, заняться обменом пленными и дальше мы вам сообщим наши следующие шаги 

- заявил Умеров.

Что говорит российская сторона

Со своей стороны, глава российской делегации владимир мединский заявил, что российская сторона удовлетворена результатом.

Прямые переговоры с украинской стороной, организованные по инициативе президента россии только что завершились. В целом мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакты 

- сказал мединский.

Он также подтвердил, что стороны действительно договорились о масштабном обмене пленными "1000 на 1000".

В ближайшие дни состоится масштабный обмен пленными - тысяча на тысячу человек 

- сказал мединский.

Мединский также сообщил, что российская делегация приняла к сведению предложение украинской стороны о встрече глав двух стран.

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Итог от МИД Турции

Глава МИД Турции Хакан Фидан подвел итог, что делегации Украины и рф в Стамбуле достигли принципиального согласия встретиться снова.

Стороны достигли принципиального согласия встретиться снова 

- сообщил Фидан.

По его словам, Турция будет продолжать прилагать все усилия для достижения прочного мира между россией и Украиной.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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