мединский во время переговоров заявил, что россия готова воевать годами и упомянул Северную войну - The Economist

$41.470.07
46.380.21
ukenru
На переговорах с рф обсудили обмен пленными “1000 на 1000” - Умеров
13:30 • 13605 просмотра

На переговорах с рф обсудили обмен пленными “1000 на 1000” - Умеров

Эксклюзив
13:06 • 21883 просмотра

Почему новое регулирование фармрынка в Украине может привести к дефициту лекарств и развитию теневого рынка - мнение эксперта (ВИДЕО)

11:56 • 25281 просмотра

Зеленский о переговорах в Стамбуле: российские представители даже не могут пойти на прекращение огня

09:33 • 69238 просмотра

ЕС готовит новые санкции против россии: под ударом "Северный поток", теневой флот и банки - фон дер Ляйен

08:56 • 59354 просмотра

Украина ведет переговоры с ЕС о переходном периоде безвизовой торговли - Шмыгаль

16 мая, 08:43 • 58234 просмотра

Трамп заявил, что встретится с путиным, "как только мы сможем это организовать"

15 мая, 15:19 • 157395 просмотра

Зеленский: россия начала наступление по всем направлениям, главный - Сумской

15 мая, 10:37 • 171136 просмотра

Трамп заявил, что его приоритет - прекратить конфликты, а не начать их

15 мая, 06:00 • 149369 просмотра

Рютте: есть "осторожный оптимизм" на фоне потенциальных переговоров Украины и рф, но все зависит от москвы

14 мая, 18:32 • 183021 просмотра

Кубок Украины: "Шахтер" победил "Динамо" в серии послематчевых пенальти

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2м/с
86%
749мм
Популярные новости

Ночная атака рф на Киевскую область затронула два района: показали последствия

16 мая, 06:30 • 49799 просмотра

Томми Ли разошелся со своей четвертой женой Бриттани Фурлан - СМИ

16 мая, 07:26 • 72424 просмотра

В Стамбуле стартуют переговоры Украины, США и Турции - МИД

16 мая, 07:49 • 83887 просмотра

Переговоры с россиянами в Стамбуле: что известно по состоянию на 11:00

16 мая, 08:01 • 18459 просмотра

Не жертва Дидди: Джастин Бибер не имел отношений со скандальным рэпером - СМИ

09:08 • 50152 просмотра
публикации

Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом

15 мая, 16:24 • 251233 просмотра

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

15 мая, 12:41 • 242369 просмотра

“Серый” рынок электроники в 2025 году должен сократиться – международные эксперты

14 мая, 16:34 • 303888 просмотра

Переговоры в Стамбуле: главные заявления и события накануне встречи Украины и россии

14 мая, 16:00 • 366791 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

14 мая, 13:55 • 420265 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Рустем Умєров

Хакан Фидан

Эммануэль Макрон

Актуальные места

Украина

Турция

Соединенные Штаты

Стамбул

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Sunday Times обновил рейтинг самых богатых в Британии: лидерство за Гопи Хиндуджа, а Дуа Липа - самая молодая обладательница состояния

13:03 • 2128 просмотра

Не жертва Дидди: Джастин Бибер не имел отношений со скандальным рэпером - СМИ

09:08 • 50558 просмотра

Томми Ли разошелся со своей четвертой женой Бриттани Фурлан - СМИ

16 мая, 07:26 • 72800 просмотра

Джастин Бибер едва не обанкротился: ему пришлось продать свой музыкальный каталог за 200 миллионов долларов, чтобы исправить положение

15 мая, 14:45 • 80332 просмотра

Шон Пенн назвал Дженнифер Лоуренс "последней кинозвездой"

15 мая, 13:23 • 117912 просмотра
Актуальное

Северный поток

Телеграмма

Хранитель

Выборы

Рейс 17 Malaysia Airlines

мединский во время переговоров заявил, что россия готова воевать годами и упомянул Северную войну - The Economist

Киев • УНН

 • 576 просмотра

Глава российской делегации мединский заявил, что россия готова воевать столько, сколько потребуется. Он привел пример войны со Швецией, которая длилась 21 год, во время переговоров.

мединский во время переговоров заявил, что россия готова воевать годами и упомянул Северную войну - The Economist

Во время переговоров с Украиной в Стамбуле глава российской делегации владимир мединский заявил, что россия не хочет войны, но готова воевать сколько придется. В качестве примера он привел войну со Швецией, которая длилась 21 год. Об этом сообщил корреспондент The Economist, ссылаясь на собственные источники.

Получите информацию изнутри о переговорах между россией и Украиной от надежного источника. Слова главы российской делегации Мединского говорят сами за себя: "Мы не хотим войны, но мы готовы воевать год, два, три — сколько бы времени это ни понадобилось. Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы воевать? 

- заявил мединский.

Напоминание

Глава украинской делегации на украинско-российских переговорах, министр обороны Рустем Умеров сообщил, что во время переговоров с российской делегацией в Стамбуле обсуждалось прекращение огня и обмен пленными в формате "1000 на 1000".

мединский заявил, что российская делегация довольна результатом переговоров с Украиной и готова продолжать контакты. В частности, он подтвердил информацию, что стороны договорились об обмене пленными "1000 на 1000".

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Войнаполитика
Рустем Умєров
Швеция
Украина
Brent
$64.76
Bitcoin
$103,989.10
S&P 500
$5,921.13
Tesla
$347.68
Газ TTF
$35.22
Золото
$3,183.06
Ethereum
$2,605.83