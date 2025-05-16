Во время переговоров с Украиной в Стамбуле глава российской делегации владимир мединский заявил, что россия не хочет войны, но готова воевать сколько придется. В качестве примера он привел войну со Швецией, которая длилась 21 год. Об этом сообщил корреспондент The Economist, ссылаясь на собственные источники.

Получите информацию изнутри о переговорах между россией и Украиной от надежного источника. Слова главы российской делегации Мединского говорят сами за себя: "Мы не хотим войны, но мы готовы воевать год, два, три — сколько бы времени это ни понадобилось. Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы воевать? - заявил мединский.

Напоминание

Глава украинской делегации на украинско-российских переговорах, министр обороны Рустем Умеров сообщил, что во время переговоров с российской делегацией в Стамбуле обсуждалось прекращение огня и обмен пленными в формате "1000 на 1000".

мединский заявил, что российская делегация довольна результатом переговоров с Украиной и готова продолжать контакты. В частности, он подтвердил информацию, что стороны договорились об обмене пленными "1000 на 1000".