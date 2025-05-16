російська делегація задоволена результатами переговорів з Україною - мединський

росія і Україна продовжать переговорний процес після обміну планами припинення вогню. Загалом російська делегація задоволена результатом перемовин з українською делегацією, та готова продовжувати контакти. Про це заявив глава російської делегації на переговорах з Україною в Стамбулі, помічник президента рф володимир мединський за підсумками зустрічі з українською делегацією, передає УНН.

Прямі переговори з українською стороною, організовані за ініціативи президента росії щойно завершилися. В цілому ми задоволені результатом і готові продовжувати контакти

Він зазначив, що сторони домовилися про обмін полоненими "1000 на 1000". Також він заявив, що Україна запросила прями перемовини між президентами.

За його словами, було домовлено, що кожна сторона представить своє бачення про можливе майбутнє припинення вогню.

Пропише це в деталях. Після того, як таке бачення буде представлено, ми вважаємо за доцільне продовжити наші перемовини