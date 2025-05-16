российская делегация удовлетворена результатами переговоров с Украиной - мединский

россия и Украина продолжат переговорный процесс после обмена планами прекращения огня. В целом российская делегация удовлетворена результатом переговоров с украинской делегацией, и готова продолжать контакты. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, помощник президента рф владимир мединский по итогам встречи с украинской делегацией, передает УНН.

Прямые переговоры с украинской стороной, организованные по инициативе президента россии только что завершились. В целом мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакты - сказал мединский.

Он отметил, что стороны договорились об обмене пленными "1000 на 1000". Также он заявил, что Украина запросила прямые переговоры между президентами.

Мы приняли этот вопрос к сведению - добавил мединский.

По его словам, было договорено, что каждая сторона представит свое видение о возможном будущем прекращении огня.

Пропишет это в деталях. После того, как такое видение будет представлено, мы считаем целесообразным продолжить наши переговоры - отметил мединский.

Напомним

Глава украинской делегации на украинско-российских переговорах, министр обороны Рустем Умеров заявлял, что во время переговоров с российской делегацией в Стамбуле обсуждалось прекращение огня и обмен пленными.

Украина и россия во время переговоров обсудили возможность масштабного обмена пленными по формуле "1000 на 1000".