Під час переговорів з Україною в Стамбулі очільник російської делегації володимир мединський заявив, що росія не хоче війни, але готова воювати скільки доведеться. Як приклад він навів війну зі Швецією, яка тривала 21 рік. Про це повідомив кореспондент The Economist посилаючись на власні джерела.

Отримайте інформацію зсередини про переговори між росією та Україною від надійного джерела. Слова голови російської делегації Мединського говорять самі за себе: "Ми не хочемо війни, але ми готові воювати рік, два, три — скільки б часу це не знадобилося. Ми воювали зі Швецією 21 рік. Як довго ви готові воювати?