мединський під час переговорів заявив, що росія готова воювати роками і згадав Північну війну - The Economist
Київ • УНН
Голова російської делегації мединський заявив, що росія готова воювати стільки, скільки буде потрібно. Він навів приклад війни зі Швецією, яка тривала 21 рік, під час переговорів.
Під час переговорів з Україною в Стамбулі очільник російської делегації володимир мединський заявив, що росія не хоче війни, але готова воювати скільки доведеться. Як приклад він навів війну зі Швецією, яка тривала 21 рік. Про це повідомив кореспондент The Economist посилаючись на власні джерела.
Отримайте інформацію зсередини про переговори між росією та Україною від надійного джерела. Слова голови російської делегації Мединського говорять самі за себе: "Ми не хочемо війни, але ми готові воювати рік, два, три — скільки б часу це не знадобилося. Ми воювали зі Швецією 21 рік. Як довго ви готові воювати?
Нагадування
Голова української делегації на українсько-російських переговорах, міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що під час перемовин з російською делегацією у Стамбулі обговорювалося припинення вогню та обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".
мединський заявив, що російська делегація задоволена результатом переговорів з Україною та готова продовжувати контакти. Зокрема він підтвердив інформацію, що сторони домовилися про обмін полоненими "1000 на 1000".